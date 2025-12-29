Réveillon do Recife terá queima de fogos silenciosa e sustentável

Com 15 toneladas de materiais biodegradáveis e sem estampido, Prefeitura do Recife promete um espetáculo que visa minimizar o impacto ambiental e o estresse em pessoas e animais

Réveillon do Recife terá fogos de artifício sem estampido (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

A chegada de 2026 no Recife será celebrada com muita música e com um show pirotécnico de 10 minutos na orla de Boa Viagem. O espetáculo une fogos de artifício com canhões de laser sincronizados com a música pernambucana do show da Virada Recife.

Para garantir um espetáculo seguro e respeitoso às pessoas, aos animais e ao meio ambiente, 15 toneladas de fogos de artifício serão utilizadas, todas acionadas remotamente e sincronizadas entre as duas balsas, uma no Pina e outra em frente ao Acaiaca.

A queima de fogos será realizada sem estampido, utilizando materiais biodegradáveis e com baixa emissão de poluentes, em conformidade com a legislação vigente da cidade.

As balsas com os fogos estarão posicionadas a mais de 400 metros de distância da orla garantindo a segurança dos recifenses e turistas.

“O Recife é o primeiro lugar no Brasil na escolha das pessoas para passar o revéillon. E eu não tenho dúvida de que será um espetáculo lindo que vai colorir o céu e encantar a todos que escolheram o Recife para ver o novo ano chegar”, ressaltou Thiago Ângelus, secretário de Turismo e Lazer do Recife.

Além do espetáculo em Boa Viagem, a festa de réveillon contará com shows pirotécnicos em três polos descentralizados: Morro da Conceição, Pier da Lagoa do Araçá e Escola Municipal Professor Carlos de Souza, localizada no Ibura.

