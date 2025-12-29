Após três anos de gestão, Raquel Lyra entrega primeira creche prevista e fala sobre desafios na educação

Em entrevista ao Diario de Pernambuco gestora diz ter entregado 6 mil vagas de creches quando prefeita de Caruaru. Meta agora é abrir outras 60 mil

Sabatina do Diario com a governadora de Pernambuco, Raque Lyra (PSD) (Francisco Silva/ DP foto)

A governadora Raquel Lyra (PSDB) entrega, na terça-feira (30), a primeira das 250 creches prometidas durante a corrida eleitoral de 2022. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, nesta segunda-feira (29), a gestora disse estar ciente do déficit de creches no estado, o pior do Nordeste em relação à cobertura educacional no quesito unidades de ensino.





a gestora reconhece o problema, mas ressalta que o processo para entrega de creches é lento. “Construir 250 creches de uma só vez não é simples. Muitas das que estão sendo inauguradas hoje em Pernambuco começaram em 2010. Eu mesma inaugurei, como prefeita, creches com convênios assinados naquele ano. Não esperei o governo federal, estou ajudando os municípios, porque muitos não têm recursos para construir creches. E também não vou aguardar o tempo ou o orçamento federal”, afirmou.

De acordo com o levantamento “Operação Ordenada Educação Infantil 2023”, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), a cobertura do atendimento em creches do estado corresponde a apenas 20%, significando que grande parte dos municípios está em nível considerado crítico e não conseguem cumprir a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação (PNE).

A fiscalização foi feita em 2.500 unidades de ensino infantil em todos os 184 municípios pernambucanos.

“Eu poderia dizer que esse não é um problema do governo do Estado e simplesmente lavar as mãos, não investir um real, como sempre foi feito, ou melhor, não feito. Mas decidimos destinar R$ 1 bilhão, inclusive com recursos do Fundef, que poderiam ser aplicados em outras áreas, para garantir que esses investimentos aconteçam”, pontuou Raquel Lyra.

Além disso, a gestora disse que assumiu o Estado com apenas 28% das crianças alfabetizadas na idade certa e que o número aumentou para 58% nos últimos anos. “Fomos reconhecidos entre os cinco estados brasileiros que mais evoluíram em alfabetização na idade certa. O Estado faz sua parte, mas compartilho essa conquista com os prefeitos. E quero chegar a 100%. Temos municípios com 90%, 95%”, complementou.

A meta é entregar 60 mil novas vagas até o fim do mandato. “Vamos lançar agora o “crechômetro”, para que todos acompanhem quantas vagas estamos inaugurando em Pernambuco”, disse.

Primeira creche

O governo de Pernambuco vai inaugurar a primeira creche da atual gestão no Jardim das Palmeiras, no Loteamento Agamenon, em Igarassu, na Região Metropolitana. Ao todo são esperadas 250 unidades.

Cada uma receberá aporte de R$ 4,5 milhões a R$ 6,5 milhões, valor que envolve desde a construção até a compra da mobília. O estado fica responsável pelos custos de funcionamento por 12 meses, até o início dos repasses federais.

Os projetos arquitetônicos foram desenvolvidos em dois formatos, sendo um com dez salas e outro com cinco, escolhidos conforme a área disponível para implantação. Em ambos, estão previstas salas de aula, setores administrativos e pedagógicos, ambientes de serviço e lazer, todos integrados por um pátio central que também funcionará como refeitório.