Prefeitura de Ipojuca suspende funcionamento de barraca envolvida no caso de agressão aos turistas

Suspenção da barraca está entre as medidas adotadas pela Prefeitura de Ipojuca após agressão a casal de turistas em Porto de Galinhas, no último sábado (27)

Porto de Galinhas, em Ipojuca (Peu Ricardo/Arquivo DP)

A Prefeitura de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, suspendeu temporariamente o funcionamento da barraca envolvida no caso de agressão ao casal de turistas registrado no último sábado (27), na praia de Porto de Galinhas. O estabelecimento ficará interditado por uma semana e deverá, segundo a gestão municipal, receber comunicação formal para realizar o afastamento imediato e preventivo dos garçons e atendentes envolvidos na ocorrência, até a conclusão das investigações.

As medidas integram conjunto de ações administrativas divulgadas pela prefeitura nesta segunda-feira (28). De acordo com a administração municipal, haverá reforço das ações de fiscalização na orla, com ampliação do efetivo da Guarda Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente no local.

A fiscalização também será reforçada quanto ao cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, inclusive sobre a ação de pessoas que atuam de forma irregular como “flanelinhas”. Além disso, os agentes municipais deverão atuar de maneira intensificada para coibir práticas irregulares, como exigência de consumação mínima nos estabelecimentos.

De acordo com a prefeitura, situações de emergência ou ocorrências na praia podem ser denunciadas através do canal do CIDEM, através do telefone (81) 99463-2859.

"As ações fazem parte de um conjunto de medidas que vêm sendo adotadas pela gestão municipal para fortalecer a segurança, a organização do comércio de praia e a boa experiência dos visitantes", diz a prefeitura, por meio de nota.