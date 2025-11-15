Enem 2025: pausa nos estudos e foco na logística até a hora do exame

Candidatos farão o segundo dia de provas do Enem 2025 neste domingo, 16 de novembro (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Sábado de feriado nacional de Proclamação da República, neste 15 de novembro. Enquanto muita gente descansa, os milhões de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio de 2025 vivem as últimas 24 horas antes do segundo dia de provas, na tarde deste domingo (16), quando vão encarar 90 questões, sendo 45 de matemática e outras 45 de ciências da natureza, que englobam as áreas de química, física e biologia.

Especialistas aconselham que este o momento final é a hora exata de dar um "Pause" nos estudos e apertar o botão "Start" na logística de deslocamento e preparação do que vai levar para a sala de aplicação do Enem. Somente, depois, é chegada a hora de relaxar antes do Enem.

O estudante de Brasília, João Pedro Pinheiro Oliveira, de 17 anos, é um dos mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados no exame nacional. João entende que, na reta final, não é hora de estudar mais nada na tentativa de aprender algo. O que ele tinha que aprender foi durante o ano de preparação.

“Vou somente ver um vídeo ou outro que me ajude em um macete final”, exemplifica.

O jovem deseja cursar a graduação de Administração e, apesar de considerar que foi bem na prova do último domingo (9), agora, para o segundo dia, ele se diz ainda mais confiante.

“Eu tenho mais dificuldade em humanas do que em exatas. É a questão de ciências da saúde eu acho mais difícil. Mas, em matemática eu sou bom. Quero ter muitos acertos nesta disciplina.”

Como estratégia, quando João estiver frente a frente com o caderno de provas, João quer na Teoria de Resposta ao Item (TRI), adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para pontuar o desempenho final de cada candidato.

“Tentarei focar nas questões mais fáceis por causa da TRI, sempre começar com calma, respirando e tomando cuidado com isso.”

Tranquilidade de quem estudou

Para a colega de escola de ensino médio do João, a estudante Sofia Biacchi Emanuelli Hardt, de 17 anos, o Enem é o principal processo seletivo para ter acesso ao ensino superior, principalmente, porque ela pretende usar a nota final das provas para estudar fora da capital federal.

Desde o início do ano, tenho focado nas matérias que mais caem no Enem e, agora, para esse último mês fiz somente uma revisão pontual e dediquei a sexta-feira para uma última revisão de fórmulas, porque tenho medo de esquecê-las no meio da prova. Amanhã, vou ficar tranquila”, disse a estudante.

Sofia ainda não escolheu o que irá cursar na universidade, somente tem a certeza que será um curso da área de área de humanas. E uma das estratégias que ela adotou para ficar bem psicologicamente para o segundo dia de provas foi não conferir o gabarito oficial das provas realizadas no domingo passado (9) e divulgado nesta quinta-feira (13).

“Nem corrigi a primeira prova, porque se tiver ido mal ou pior do que eu penso que eu iria para a segunda prova com pesar. Mas, estou confiante porque eu acho que eu fui bem na primeira prova e a segunda não é a que eu preciso ir melhor. Então, estou tranquila.”

Palavra de quem entende

Na escola de onde estudam, João e Sofia foram orientados, entre outros, pelo professor de química, Samuel Ribeiro, que conhece bem a rotina da boa preparação durante todo o ensino médio até a véspera dos dois dias do Enem.

Para o docente, a prioridade deve ser o descanso, como destacado pelos dois concluintes do ensino médio.

“O candidato não deve se esquecer de descansar antes da prova para chegar menos ansioso e com a cabeça mais tranquila para fazer a prova. Nada de chegar muito afobado”, prega o professor Samuel Ribeiro.

“Kit sobrevivência”

Pelo menos duas canetas pretas de material transparente;

Documento oficial e original com foto;

Planejamento para chegar com tranquilidade ao local de prova, o mesmo do primeiro dia de provas;

Recomendável também levar o Cartão de Confirmação de Inscrição impresso. O documento tem o endereço e o número certo da sala de prova;

Ensacar lanches leves e práticos;

Levar garrafa de água em material transparente, sem rótulo.

A estudante Sofia escolheu chocolate e sucos de uva e de laranja, como fonte de energia para se dedicar integralmente às respostas da prova.

"“No domingo de manhã, estarei completamente relaxada para ir para a prova tranquila. Com caneta, documento, chocolatinho e um suco gostoso”". Sofia, candidata

Nesta véspera do Enem, os participantes devem confirmar o tempo de deslocamento até o local da prova e calcular uma boa margem de segurança, afinal, os portões serão fechados pontualmente às 13 horas, no horário de Brasília, em todos os locais de prova do país. Portanto, a orientação é chegar cedo!

Diante das 90 questões

O professor de química, Samuel Ribeiro, declara que, dentro da sala de aplicação do Enem, diante do caderno de provas, não é momento de desespero. Reconhecer os assuntos que o candidato tem mais familiaridade ajudará a tranquilizar o candidato nesta trajetória de cinco horas de provas.

“Lembre-se de passar aquele olho geral na prova e ver quais são as questões que já sabe fazer. Isso já representa um ponto bom para se tranquilizar.”

Mais uma estratégia é priorizar aquelas questões que são mais fáceis de fazer para agilizar a solução das questões.

Mas, atenção: “Nem sempre aquelas questões que o candidato sabe fazer, serão as questões também mais rápidas, Por isso, também tem que ter uma estratégia conta para isso”, chama à atenção o professor.

Por fim, a dica de ouro é sempre ler muito atentamente as questões. “Há muitas questões ali, principalmente de estatística, que é o caso de química, que trazem alguns assuntos que a gente tem como garimpar, no texto referente à questão.”

Enem 2025

