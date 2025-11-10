Enem 2025: índice de faltas no 1º dia fica em 27% , diz ministério

Os dados foram apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, em entrevista coletiva, horas após as provas de linguagens e redação

Enem 2025 (Crysli Viana/DP Foto)

O índice de faltas no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 foi de 27%.

Segundo o governo federal, a abstenção registrada no domingo (9) houve um percentual parecido com o da últimas três edições: em 2024, foi 26,6%.

Em 2023, chegou a 28,1%. Em 2022, esse índice foi de 28%.

O segundo dia de testes acorre no domingo (16).

Os dados foram apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, em entrevista coletiva, horas após as provas de linguagens e redação.

Foi tudo muito tranquilo”, disse o ministro da Educação. Segundo Santana, a prova ocorreu sem intercorrências graves e 3.240 participantes foram eliminados por infringir as regras do Exame.

"Gostaríamos de lembrar que, nesta nova edição, o Enem voltou a certificar o Ensino Médio para quem obtiver mais de 450 pontos. Mais de 98 mil candidatos solicitaram essa certificação na inscrição. Este ano vamos divulgar mais informações sobre esse retorno", afirmou Camilo Santana, que considerou o primeiro dia do exame nacional tranquilo e sem grandes ocorrências.

O presidente do Instituto Nacional de Estudos Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, destacou o reforço na segurança das provas aplicadas neste domingo.

“Nós fizemos um esforço muito grande para aprimorar todos os mecanismos de segurança do Enem e, como parte dessas medidas, asseguramos detectores de metal em todas as salas. Antes, eles eram usados apenas na movimentação para o banheiro e em situações específicas, mas agora todos os participantes passaram pela verificação ao entrar na sala de aula", explicou.

“Podemos presumir que o efeito tenha sido muito positivo, garantindo maior controle e segurança a todos. Enfim, o dia transcorreu de forma muito tranquila”, concluiu Palácios.