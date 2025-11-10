Enem 2025: Diario de Pernambuco é citado na prova de Ciências Humanas

Questão sobre o cinema no início do século XX utilizou trecho publicado pelo Diario em 1925

Questão do Enem citou o Diario de Pernambuco (Reprodução/Enem 2025)

A edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) citou o Diario de Pernambuco, jornal mais antigo em circulação na América Latina, em uma das questões da prova de Ciências Humanas, aplicada neste domingo (9).

A questão abordava o papel do cinema no início do século 20, utilizando dois textos publicados em épocas distintas. Um deles, de 1925, foi retirado do próprio Diario, sob o título “O cinema e a criança”. O trecho, escrito no ano do centenário do periódico, destacava a preocupação de pais e educadores com o conteúdo dos filmes exibidos à época.

O outro texto, extraído da obra Anquinhas e bernardas (1940), da escritora M. Sette, apresentava uma visão mais romântica do cinema, retratando-o como espaço de convivência social e lazer. A pergunta pedia que os candidatos identificassem a relação entre os dois textos.

A citação reforça o papel histórico do Diario de Pernambuco como registro da vida cultural e social brasileira. Fundado em 1825, o periódico já ultrapassou dois séculos de atuação contínua, acompanhando de perto a transformação do Brasil e de suas expressões culturais.

