Enem: Candidata encontra reportagem assinada por ela em questão

A jornalista Thais Borges teve sua reportagem reproduzida em uma questão do Enem 2025 (Foto: Reprodução/Tiktok)

A jornalista Thais Borges viralizou nas redes sociais na última semana após encontrar uma reportagem assinada por ela mesma em uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado no último domingo, 9. A questão de Ciências Humanas citava um trecho de um texto escrito por ela em 2021 para o jornal Correio 24 horas.

Thais relata que já tinha feito a maior parte da prova quando viu a questão 48, do caderno branco. Num primeiro momento, ela gostou do fato de a pergunta citar a Universidade Federal da Bahia. "A prova do Enem desse ano teve muita questão sobre a Bahia. Eu, enquanto baiana, me encontrei muito nas coisas que estavam ali", conta.

Em seguida, Thais checou a referência e viu o nome do jornal Correio 24 horas, onde trabalha. "E aí eu fui ver o nome do autor, o autor era eu, Borges T. Borges não é um sobrenome muito incomum, mas aí eu fui olhar o texto e falei 'meu Deus, sou eu mesma, sou eu de verdade'", diz.

Repórter há 13 anos, Thais se lembra do texto que escreveu ainda em 2021, durante a pandemia de covid-19. A reportagem tratava do medo que a população enfrentava de viver um novo apagão no Brasil após o blecaute que afetou Salvador em setembro daquele ano.

Depois de ler um trecho do próprio texto citado na prova, Thais conta que sentiu vontade de rir e conversar com outras pessoas da sala, mas se conteve, já que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) proíbe qualquer interação entre os candidatos durante a prova.

"Eu fiquei muito nervosa quando eu vi. Eu realmente tremi. Imagina o susto, eu tinha ido para a prova sem esperar nada e, de repente, eu me li lá. Eu precisei respirar um pouco, eu fiquei muito nervosa e, ao mesmo tempo, feliz. Eu queria dar risada, queria falar, comentar com alguém. Eu lembro que eu olhei para o lado, tinha uma menina, mas depois pensei: 'não, espera aí, a fiscal está ali, eu não posso fazer muita coisa'. Eu perdi uns quatro minutos nisso, para me acalmar", afirma.

Depois de se acalmar, Thais seguiu para outras questões e deixou a pergunta por último. "Eu fiquei com muito medo de errar na hora, então respirei um pouco e fiz toda a prova de Humanidades. Só depois eu voltei e falei: 'deixa eu ler esse negócio direito'".

A repórter afirma que marcou a resposta e já tinha certeza de que tinha acertado. A alternativa correta da questão 48 na prova branca era a B, segundo o gabarito oficial divulgado pelo Inep. Thais comenta que, nas redes sociais, as pessoas passaram a comparar o caso dela com o do cantor Caetano Veloso, que teve uma canção citada no Enem de 2023, mas, ao tentar resolver a questão, errou a resposta. A questão, no entanto, abriu margem para várias discussões.

"A minha questão foi de Humanidades. Tem um ponto ali de conteúdo que a gente não pode fugir. A banca está exigindo conteúdo. É diferente de você exigir somente a interpretação. Por mais que esteja escrito 'de acordo com o texto', ele está diretamente ligado a um conteúdo de geografia. Então, não tem como contestar”, afirma. "O Caetano pode errar porque ele é Caetano. Eu estava ali realmente para o conteúdo", brinca.

Apesar de ter terminado a prova por volta das 17h30, Thais esperou até às 18h30 para deixar a sala, horário em que é autorizado levar o caderno de questões para casa. "Eu risco a prova toda. Nessa questão, eu nem quis riscar", conta a jornalista, que pensa em emoldurar a questão para guardar de recordação. "Eu quero que seja um momento especial, tanto da minha vida quanto jornalista, como da minha vida como estudante e pessoa que está tentando o Enem", diz.

Segundo a jornalista, como fazia vestibulares regionais, ela sempre sonhou em ter um texto citado em uma prova, mas não imaginava que pudesse ser no Enem. "Vendo as questões, sempre tinha trechos de reportagens e eu pensava que seria massa se um dia eu me encontrasse numa questão dessa. Mas acho que a cereja do bolo foi ter sido no Enem, que é uma prova muito inteligente".

A repórter contou que sempre gostou de fazer o Enem e estava inscrita em 2009, ano em que ele foi cancelado após o furo de reportagem do Estadão, quando os jornalistas Renata Cafardo e Sérgio Pompeu denunciaram o vazamento do exame - o que mudou os procedimentos de segurança para a aplicação da prova.

Mesmo gostando, ela confessa que não iria fazer a prova este ano. "Estou num período sabático, não estava querendo fazer essa prova, só fui porque eu tinha me inscrito. No domingo, eu ficava pensando: 'meu Deus, eu saí nesse sol, vou perder seis horas do meu domingo, que eu podia estar em casa, lendo?' Eu acho que, obviamente, era um sinal para eu ter ido", declara.

Thais compartilhou um vídeo em seu perfil no TikTok, onde acumula 48 mil seguidores. A publicação bateu 150 mil visualizações, mas a repórter se surpreendeu mais com a repercussão jornalística do caso. Ela afirmou que está ansiosa para o próximo domingo, 16, quando acontece o segundo dia de provas do Enem, com questões de Matemática e Ciências da Natureza. "Espero que ninguém me reconheça. Eu sou muito tímida" brinca.