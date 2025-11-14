Enem 2025: Confira esquema para segundo dia de provas no Recife

Neste segundo dia de provas do Enem 2025, os candidatos vão testar os conhecimentos nas áreas de matemática, biologia, química e física

Abertura de portões do Enem 2025 (Crysli Viana/DP Foto)

Com a chegada do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, neste domingo (16), o Recife prepara um esquema especial de mobilidade e segurança para garantir que os candidatos cheguem aos locais de aplicação sem atrasos. Além das mudanças no trânsito e no transporte público, o governo estadual confirmou, assim como aconteceu no último domingo, gratuidade para estudantes da rede pública, enquanto órgãos federais reforçam orientações sobre horários e itens permitidos.

No transporte público, a prefeitura divulgou que haverá um efetivo extra de agentes de trânsito que estará distribuído nos principais corredores viários da cidade. A atuação inclui fiscalização e orientação de fluxo, monitoramento por câmeras da Central de Operações de Trânsito (COT) e promete rigor no combate ao estacionamento irregular.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) alerta que veículos estacionados em local proibido, sobre calçadas ou em fila dupla poderão ser rebocados, com multas variando entre R$ 88,38 e R$ 195,23, além de até cinco pontos na CNH.

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer não funcionará neste domingo. Mesmo com os ajustes, é recomendado que os estudantes saiam de casa com antecedência e evitar qualquer irregularidade que comprometa o deslocamento de outros candidatos.

Transporte

Já no metrô, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) garantiu funcionamento normal das 5h às 23h. No entanto, no Ramal Jaboatão da Linha Centro, haverá operação em via singela a partir das 13h, por conta da troca de trilhos, o que pode provocar aumento nos intervalos entre os trens, especialmente no retorno para casa. As demais linhas mantêm operação regular.

No transporte por ônibus, o segundo dia de provas também contará com reforço. O Governo de Pernambuco anunciou gratuidade para estudantes da Rede Estadual que possuem o cartão VEM Passe Livre RMR, assegurando deslocamento sem custos. A medida é resultado de parceria entre o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e a Secretaria de Educação e Esportes (SEE).

Para este domingo (16), estão previstas 10.268 viagens, distribuídas entre dezenas de linhas que terão reforço para atender à demanda dos estudantes. Segundo Matheus Freitas, diretor-presidente do CTM, a ação busca garantir que “nenhum aluno fique de fora do Enem em toda a Região Metropolitana do Recife”.

Horários

Além do deslocamento, os candidatos devem ficar atentos às regras e horários do exame. Os portões abrem ao meio-dia e fecham rigorosamente às 13h, sem tolerância para atrasos. A prova do segundo dia segue até 18h30, e só será permitido levar o caderno de questões ao deixar a sala a partir das 18h.

O exame deve ser realizado exclusivamente com caneta esferográfica preta de material transparente. Neste segundo dia de provas do Enem 2025, os candidatos vão testar os conhecimentos nas áreas de matemática, biologia, química e física, com foco no raciocínio lógico e aplicação de fórmulas.

Estão autorizados lanches e água, desde que armazenados em embalagens transparentes e submetidos à vistoria. Objetos pessoais, eletrônicos e acessórios como óculos escuros e bonés precisam ficar desligados e lacrados no envelope porta-objetos, mantido embaixo da carteira durante toda a prova.

Para identificação, são aceitos documentos oficiais com foto, incluindo CIN, e-Título, CNH, RG digital, passaporte e carteiras profissionais emitidas por conselhos.

Abstenção

O primeiro dia de provas registrou 27% de abstenção, índice semelhante ao dos últimos anos. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o domingo transcorreu “de forma tranquila”, com poucas ocorrências e cerca de 3.240 eliminações por descumprimento das regras. O Inep reforçou que, nesta edição, todos os participantes passaram por detectores de metal ao entrar em sala,medida que, segundo o presidente Manuel Palácios, tornou o processo “ainda mais seguro”.