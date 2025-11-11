UFPE abre mais de 7.400 vagas de graduação para Processo Seletivo Sisu 2026
As vagas estão distribuídas em 109 cursos, ministrados nas unidades acadêmicas do Recife, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Sertânia
Publicado: 11/11/2025 às 07:16
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai disponibilizar 7.452 vagas em 109 cursos de graduação presenciais no Processo Seletivo UFPE/Sisu 2026, baseado no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.
As vagas serão distribuídas entre as unidades acadêmicas do Recife, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Sertânia. Os cursos com maior número de vagas disponíveis de cada unidade acadêmica são:
Campus Recife:
Pedagogia (licenciatura), com 250 vagas;
Centro Acadêmico do Agreste (CAA):
Administração (bacharelado)
Design (bacharelado), com 160 vagas cada;
Centro Acadêmico de Vitória (CAV):
Ciências Biológicas (licenciatura)
e Educação Física (licenciatura), com 90 vagas cada;
Centro Acadêmico do Sertão (CAS):
Engenharia de Recursos Hídricos do Meio Ambiente (licenciatura)
Engenharia de Energias Renováveis (bacharelado), com 100 vagas cada.
O quantitativo de vagas, a distribuição delas entre a 1ª e a 2ª entradas, bem como as notas mínimas e o peso dado às notas obtidas nas provas do Enem em cada curso, estão disponíveis no Boletim Oficial da UFPE n° 150.
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.711/2012, e suas alterações, a UFPE adotará, para todos os cursos, a reserva de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das vagas para os estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.
Dentro desse percentual, serão asseguradas vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e para pessoas com deficiência, em percentuais específicos.
A quantidade de vagas reservadas por curso será divulgada pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) por meio da página Processo Seletivo UFPE/Sisu.
Vestibular
Alguns cursos de graduação presenciais não participam do Processo Seletivo UFPE/Sisu, mas exigem a participação do candidato no Enem. São os casos dos cursos de:
Música/Canto (bacharelado)
Música/Instrumento (bacharelado)
Música (licenciatura)
Dança (licenciatura)
Intercultural Indígena (licenciatura)
Letras/Língua Brasileira de Sinais – Libras (licenciatura),
Estes processos seletivos estão com inscrições abertas até o dia 12 de novembro. Para eles, a UFPE realiza um vestibular próprio como forma de ingresso.