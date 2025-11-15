Enem 2025: confira as sugestões para segundo dia de exame

Enem 2025 (Camila Estephania/DP)

Horas finais para quem fará o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio de 2025, quando os candidatos terão 90 questões das provas de matemática e ciências da natureza (biologia, física e química), aplicadas em mais de 1,8 mil municípios de todos os estados mais o Distrito Federal.

A reportageml entrevistou o diretor de Ensino e Inovações Educacionais na plataforma SAS Educação, Ademar Celedônio, e traz dicas para quem vai encarar até cinco horas as provas que exigem mais cálculos e raciocínio lógico do Enem.

Ciências da natureza

O entrevistado explica que o Enem costuma ser constante e previsível em termos de conteúdo. Ademar Celedônio resumiu os temas mais recorrentes e esperados, neste domingo, na prova de ciências da natureza e suas tecnologias do exame, que abrange física, biologia e química

Física

· eletricidade: foco em consumo de energia elétrica, circuitos elétricos, e outras fontes de energia (solar, eólica);

· termodinâmica: é um tema de presença constante.

· ondas: questões que abordam espectros (infravermelho, ultravioleta, etc.).

Biologia

· meio ambiente: será um tema certo com destaque para desequilíbrios em ecossistemas e ciclos biogeoquímicos, além de relações ecológicas;

· saúde: cobrança de doenças causadas por bactérias e protozoários. Ele observa que questões sobre atualidades em Saúde com as vacinas têm sido cobradas nos últimos anos pelo Enem.

Química

aplicações práticas: temas focados em funções orgânicas com aplicações e química ambiental (como poluição da água e tecnologias ambientais) devem ser destacados.

Matemática

Com base nas edições anteriores, o diretor da SAS Educação, Ademar Celedônio, aposta em uma prova de matemática com foco intenso em assuntos básicos e práticos do cotidiano e diz que conteúdos do ensino médio não serão predominantes.

“Espero uma prova com conteúdos de razão e proporção, regra de três, juros simples, proporcionalidades e conteúdos que não sejam tão focados, por exemplo, nas áreas de ensino médio. Mas, devem cair conteúdos de geometria analítica, funções, mas não logaritmos. Ano após ano, o Enem vem se mantendo constante nesses assuntos, cobram muitos assuntos de praticidade da matemática, do dia a dia.”

As mais fáceis

Para otimizar o desempenho, o candidato não deve fazer a prova em ordem linear (da primeira à última questão).

“Até pra controlar o nervosismo, a grande dica é não fazer a prova de forma linear, não fazer a prova direto da primeira até a última, sem pular aquelas questões que são de conteúdos mais difíceis. Deve-se procurar aquelas questões que o candidato entende que são as mais fáceis.”

Estratégia para Teoria de Resposta ao Item

O diretor de Ensino aconselha os candidatos a abordarem as provas de forma estratégica, considerando o sistema de correção Teoria de Resposta ao Item (TRI), adotado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para pontuar o desempenho dos candidatos a partir da coerência pedagógica dos acertos na prova.

“É importante o aluno acertar as questões fáceis na Teoria de Resposta ao Item para poder pontuar bem. Quem acerta as questões fáceis é mais privilegiado na nota do que quem acerta só as questões difíceis”.

Para o educador, as questões de gráficos e gráficos, leituras, interpretações de gráficos e tabelas concentram as questões mais fáceis.

“Assuntos da prova como logaritmos, trigonometria, geometria analítica, funções, em geral, são questões de média complexidade ou difíceis. Já os assuntos do cotidiano na matemática, como porcentagem, regra de 3, juros simples e outras aplicações do ensino fundamental, pelos microdados do Enem, a gente percebe que essas são as mais fáceis.”

Área prioritária

O conselho de Ademar Celedônio é começar pelo bloco de matemática, mesmo este que esteja na metade final do caderno de provas, pois é a disciplina com maior potencial para notas altas e pode ser um fator significativo na nota final, de acordo com o educador.

“Entre as disciplinas do segundo dia, matemática é aquela que, pela Teoria de Resposta ao Item, é que mais o aluno pode se aproximar de uma nota 1 mil, Tirar uma boa nota em matemática pode ser um fator significativo. Então, para controlar um pouco a ansiedade, minha dica é procurar as questões de gráfico e tabela da prova de matemática e também, buscar as questões mais simples, de conteúdos mais próximos do cotidiano, como porcentagem, regra de três e juros simples.”

Controle do Tempo

O especialista aponta que fator fundamental para o candidato é controlar o tempo de prova, mesmo sem poder portar qualquer tipo de relógio durante a aplicação. A dica é observar a contagem do tempo mencionada pelo fiscal da prova, em sala.

“A cada hora, o candidato precisa resolver em média 20 questões, ou seja, uma questão deve ter a dedicação de até três minutos, em média. Então, se em uma hora, o candidato tiver feito menos de 17 questões ou mais do que 23, ele estará indo muito devagar ou muito rápido e precisará melhorar um pouco da estratégia dele.

Horários

Os portões dos locais de provas serão abertos às 12 horas, deste domingo, e fechados às 13 horas, no horário de Brasília. Os candidatos que moram em estados com fuso horário diferente da capital federal devem converter os horários locais e se ajustar ao fuso oficial.

É proibida a entrada do participante no local de prova, após o fechamento dos portões dos locais de provas.

A duração do exame no segundo domingo do Enem 2025 será de cinco horas e o término regular está agendado para às 18 horas e 30 minutos. Portanto, meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo de provas.

Para mais informações, o candidato pode acessar a Página do Participante, no site do Inep, com login e senha da plataforma Gov.Br.