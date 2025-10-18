Vídeo: Acidente de ônibus em Saloá deixou ao menos 15 mortos, diz PRF

O acidente aconteceu na noite dessa sexta-feira (17), no Agreste

Acidente de ônibus em Saloá deixou ao menos 15 mortos, diz PRF (Foto: PRF)

Um acidente de ônibus na BR-423 deixou ao menos 15 mortos na noite dessa sexta-feira (17), em Saloá, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um ônibus perdeu o controle do veículo, entrou na contramão e colidiu com rochas que estavam às margens da rodovia. O ônibus então tombou após bater em um barranco de areia.

De acordo com a corporação, havia 30 pessoas na lista de passageiros. Destas, 15 pessoas morreram no local, sendo 11 mulheres e 4 homens. As demais vítimas foram levadas para unidades de saúde. O número total de feridos não foi confirmado.

Segundo informações preliminares, o ônibus com 30 passageiros saiu de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste, com destino ao município de Brumado (BA). O itinerário do ônibus ainda não foi confirmado oficialmente.

Ainda conforme a PRF, o motorista realizou teste de bafômetro e teve resultado normal. Ele sofreu ferimentos leves e, após ser atendido em uma unidade de saúde, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.

A rodovia ficou totalmente interditada das 19h45 até 4h da madrugada, quando foi liberada.

As causas do sinistro ainda estão sendo apuradas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local.