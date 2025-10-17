Adolescente denuncia estupros cometidos por padrasto após palestra sobre violência sexual em escola em Olinda

Em um dos estupros, a jovem teria engravidado e sido obrigada a abordar no 5º mês de gestação

Caso foi registrado pela Delegacia da Mulher em Olinda (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma adolescente de 17 anos de idade denunciou um caso de violência sexual, que a vitimava, junto com suas duas irmãs, de 12 e 10 anos. O crime era cometido pelo padrasto delas e a denúncia ocorreu após a jovem participar de uma palestra sobre o tema na escola onde estuda, em Olinda, no Grande Recife.

De acordo com o relato da vítima, o homem teve os primeiros contatos com a mãe dela enquanto ainda estava preso em uma penitenciária. Após o início do relacionamento, o suspeito foi morar com a mulher e as filhas dela, momento em que os abusos começaram. Tais crimes seriam de conhecimento da mãe das meninas.

Em um dos estupros, a adolescente de 17 anos teria engravidado e sido obrigada a abortar no quinto mês de gestação. Depois da palestra na escola sobre violência sexual, a jovem contou os crimes a uma colega e o caso foi denunciado à Patrulha Escolar da Polícia Militar de Pernambuco, que efetuou a prisão do homem.

O suspeito foi levado para a Delegacia da Mulher em Olinda, onde confessou os crimes e foi preso em flagrante pelo crime de estupro. Atualmente, ele está detido no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima. A mãe das vítimas, por sua vez, está presa na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife.