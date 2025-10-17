° / °
Acidente com ônibus em Saloá deixa mortos e feridos

O veículo foi encontrado tombado no acostamento. Não há número oficial de mortos, mas informações não oficiais falam em dez pessoas

Publicado: 17/10/2025 às 23:33

Acidente em Saloá/Reprodução/Redes sociais

Acidente em Saloá (Reprodução/Redes sociais)

Um acidente com ônibus nesta sexta-feira (17) à noite deixou mortos e vários feridos na BR-423, na altura da Serra dos Ventos, no município de Saloá, Agreste pernambucano. Apesar de não haver dados oficiais, alguns veículos de comunicação da região falam em 10 mortos.

Segundo informações iniciais, o ônibus saiu de Feira de Santana (BA). Imagens postadas nas redes sociais mostram o veículo tombado na lateral da rodovia. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros estão no local para realizar o socorro.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionada por volta das 20h e enviou cinco viaturas de salvamento, resgate e comando operacional para o local.
Matéria em apuração

 

