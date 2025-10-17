Compesa realiza manutenção emergencial e interrompe abastecimento em bairros de Olinda

Serviços devem ser concluídos no dis 24 de outubro

Sistema Botafogo passa por manutenção da Compesa (Foto: Compesa)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informou, na noite desta sexta-feira (17), que está realizando um serviço de manutenção emergencial em uma das estações elevatórias do Sistema Botafogo, responsável pelo abastecimento de parte da cidade de Olinda.

Devido à intervenção, o fornecimento de água foi temporariamente interrompido em várias localidades, incluindo Alto da Nação, Amparo, Bonfim, Bonsucesso, Bultrins (parcialmente), Estreito do Rosário (bairro de Santo Antônio), Guadalupe, Monte e Varadouro.

A Compesa orienta que os moradores acompanhem os dias de abastecimento pelo site oficial (www.compesa.com.br) ou pelo aplicativo da companhia.

Segundo o comunicado, a previsão é que os serviços sejam concluídos até a próxima sexta-feira (24), quando o abastecimento deve ser normalizado gradualmente nas áreas afetadas.