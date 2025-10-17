Pernambuco soma mais seis casos suspeitos de intoxicação por metanol

Ao todo, estado tem 77 notificações de casos suspeitos

Casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco seguem em investigação (Foto: Governo de SP)

Pernambuco contabilizou, nesta sexta-feira (17), mais seis casos suspeitos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, nos municípios de Paulista, Jaboatão, Orobó, Mirandiba e Recife. Com essas notificações, o total chega a 77 casos registrados, sendo 73 no estado.

Entre os 73 casos em Pernambuco, três já foram confirmados como intoxicação por metanol, 43 foram descartados e os demais seguem em investigação. Quinze pessoas chegaram a ser internadas, incluindo quatro que posteriormente tiveram os casos descartados, e 37 receberam alta médica (um confirmado e 30 descartados).

Até o momento, foram registrados 11 óbitos, sendo dois confirmados e três descartados.

Os primeiros casos suspeitos em Pernambuco ocorreram nos municípios de Lajedo e João Alfredo, no agreste, onde duas mortes e um caso de complicações visuais foram confirmados. Em resposta, as autoridades estaduais e municipais intensificaram a fiscalização, apreenderam bebidas suspeitas, interditaram estabelecimentos e reforçaram a atuação da vigilância sanitária.

Em localidades como Olinda, mesmo sem casos confirmados, inspeções preventivas já foram iniciadas no comércio de bebidas

Até agora, o Brasil registrou 41 casos confirmados, 107 em investigação e 469 suspeitas descartadas.