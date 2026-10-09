Em caminhada no Distrito Federal, Lula defende redução da jornada 6x1 e prisão de "ladrões do BRB"

O petista disse ainda que o ato era voltado aos que "amam a bandeira verde e amarela do Brasil", enquanto seus opositores "amam a bandeira americana"

Lula chega à Ceilândia para ato com Leandro Grass (Evaristo SA / AFP)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) focou nesta sexta-feira (9), na defesa do fim da escala 6x1, proposta que tramita no Senado, durante sua primeira agenda na campanha de rua do segundo turno.

Durante uma caminhada em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, ao lado do candidato do PT ao governo distrital, Leandro Grass, Lula também voltou a falar na responsabilização de envolvidos no rombo bilionário no BRB.

"Essa é a passeata que quer reduzir a jornada de trabalho, para as pessoas trabalharem cinco dias e descansar dois, fim da escala 6x1. Essa é a passeata daqueles que querem prender os ladrões do BRB e devolver o dinheiro roubado, R$ 12 bilhões", declarou.

O petista disse ainda que o ato era voltado aos que "amam a bandeira verde e amarela do Brasil", enquanto seus opositores "amam a bandeira americana".

"Essa é a bandeira daqueles que querem o Brasil soberano. Do lado de lá, estão aqueles que querem que os americanos venham explorar as nossas riquezas aqui. Nós queremos dizer em alto e bom som: o Brasil e as riquezas do Brasil são do povo brasileiro", afirmou.