Vorcaro encomendou ataque hacker durante prisão domiciliar para apagar dados de celular apreendido

Segundo as investigações, Vorcaro pediu a Thiago Miranda, seu intermediário em negócios do setor de comunicação, que invadisse o iCloud para apagar remotamente os dados do dispositivo apreendido pela corporação

O ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro (Divulgação/Banco Master)

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, encomendou um ataque hacker em janeiro, enquanto cumpria prisão domiciliar em São Paulo, na tentativa de impedir que a Polícia Federal (PF) acessasse informações armazenadas em seu celular.

Segundo as investigações, Vorcaro pediu a Thiago Miranda, seu intermediário em negócios do setor de comunicação, que invadisse o iCloud — sistema de armazenamento em nuvem da Apple — para apagar remotamente os dados do dispositivo apreendido pela corporação.

As informações foram publicadas pela revista Piauí e confirmadas pelo Estadão. Os detalhes sobre o ataque cibernético foram prestados à PF por Thiago Santos, especialista em segurança cibernética que auxiliou na execução do plano.

Na época da investida, a força-tarefa da Operação Compliance Zero já estava com o aparelho sob custódia há dois meses. A inclusão de diálogos do banqueiro com interlocutores nos relatórios da PF indica que a tentativa de apagar os dados não teve sucesso.

O empresário também ordenou que fossem deletados os arquivos da conta de seu cunhado e operador financeiro, Fabiano Zettel, apontado como responsável por efetuar pagamentos a autoridades por meio de empresas e fundos ligados ao Banco Master.

Após receber as ordens de Vorcaro, Miranda acionou Santos para deletar todo o conteúdo antes da extração pericial. O especialista teria conseguido acessar o iCloud do executivo, mas a ação foi interrompida por agentes da PF que identificaram a invasão em tempo real.

Além da ação hacker, Miranda também era responsável por atender a pedidos de Vorcaro para remover matérias negativas de sites de notícias. A PF aponta o publicitário como ponte entre o banqueiro e uma rede de influenciadores acionada contra o Banco Central após a liquidação do banco.

Vorcaro é investigado por suspeita de fraudes no sistema financeiro, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e corrupção. Ele já foi preso duas vezes, em novembro de 2025 e março de 2026, e permanece detido no Complexo da Papudinha, em Brasília.

O Estadão procurou as defesas de Daniel Vorcaro e Thiago Miranda, e o espaço segue aberto para manifestação.