Lula x Flávio Bolsonaro: veja como os partidos se posicionam em Pernambuco

Em Pernambuco, a maioria das legendas já definiu sua posição. Em alguns casos, a escolha estadual diverge da direção nacional

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o candidato Flávio Bolsonaro (PABLO PORCIUNCULA E SILVIO AVILA/AFP)

A 16 dias para a realização do segundo turno, as campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) reforçam as articulações e apoios partidários nos dias que antecedem o pleito, previsto para 25 de outubro.

Em Pernambuco, a maioria das legendas já definiu sua posição. Em alguns casos, a escolha estadual diverge da direção nacional, como o Republicanos. Enquanto a executiva nacional formalizou apoio a Flávio Bolsonaro, o presidente estadual da sigla, o deputado federal reeleito Silvio Costa Filho, garantiu que o partido no estado continuará alinhado à reeleição de Lula.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) também vive um cenário semelhante. Embora o presidente nacional, Baleia Rossi, tenha selado, durante reunião na última quinta-feira (8), o apoio de 16 diretórios estaduais ao candidato do PL, a ala pernambucana tomou outro rumo. Ao Diario de Pernambuco, o presidente estadual da legenda, Raul Henry, confirmou a manutenção do apoio ao atual chefe do Executivo.

Esquerda e progressistas com Lula; extrema-direita com Flávio

Um levantamento realizado pelo Diario mostra que a maioria dos partidos de esquerda ou do campo progressista em Pernambuco já definiram apoio a Lula. Estão na lista a Federação PSOL/Rede, PCB, PSTU (apoio crítico), PCdoB, Unidade Popular (UP), PDT, presidido estadualmente por Marília Arraes, PV e PSB. Enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro angariou apoio no estado do Partido Novo e do Podemos.

O Missão e o PSDB em Pernambuco optaram por liberar seus filiados no segundo turno. A decisão do partido tucano no estado segue o alinhamento da executiva nacional. Em nota, a sigla presidida por Aécio Neves informou que, após consultar os diretórios estaduais, identificou uma divisão entre a neutralidade e a adesão a Flávio Bolsonaro, além de uma parcela minoritária favorável à reeleição de Lula, definindo assim pela neutralidade oficial e liberação dos membros.

Posicionamento semelhante foi adotado nacionalmente pelo PSD, partido da governadora Raquel Lyra. A chefe do Executivo estadual, aliás, tem reafirmado seu posicionamento sobre a disputa presidencial, sem declarar apoio a nenhuma das candidaturas. Em contraponto, o deputado federal Túlio Gadêlha, recém-chegado à sigla e entusiasta do voto "LuQuel", vem fazendo campanha pela reeleição do petista.

Aguardando a decisão da executiva nacional, o Avante em Pernambuco, segundo o presidente estadual da legenda, Sebastião Oliveira, deve liberar os membros. A reportagem procurou a Federação União-Progressistas, cujo presidente em Pernambuco é o deputado federal Eduardo da Fonte, e não tivemos retorno.

No entanto, nacionalmente, a aliança partidária formalizou que caminhará com Flávio neste segundo turno. Além disso, na última quarta-feira (7), o grupo político dos Coelhos formalizou apoio ao candidato do PL, durante encontro em Brasília com a participação do prefeito de Petrolina, Simão Durando, e do deputado federal reeleito Fernando Filho, ambos do União Brasil.



