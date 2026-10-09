AtlasIntel: Flávio Bolsonaro tem 52,8% dos votos válidos e Lula 47,2% no segundo turno

Diferença de entre os candidatos supera a margem de erro; Brancos, nulos e indecisos somam 3,2%

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula também lidera, com 47% das citações (Foto: Divulgação)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputta do segundo turno pela Presidência contra o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com vantagem fora da margem de erro. Os dados são da pesquisa AtlasIntel divulgada na manhã desta sexta-feira (9). Nos votos válidos, que desconsideram brancos, nulos e indecisos, Flávio tem 52,8% e Lula, 47,2%, diferença de 5,6 pontos percentuais.

Quando são considerados todos os entrevistados, o senador soma 51,1%, e o presidente, 45,7%. Outros 3,2% disseram que votariam em branco, anulariam o voto ou não souberam responder.

O instituto ouviu 5.026 eleitores de todo o país entre 3 e 8 de outubro. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03663/2026.

Na rodada anterior, encerrada em 2 de outubro, Lula tinha 47,6% e Flávio, 47,4%. O levantamento apresenta também um gráfico com a evolução da disputa desde dezembro de 2025.

Aprovação e avaliação

A pesquisa mediu ainda a opinião sobre o governo. Entre os entrevistados, 53,4% desaprovam a gestão de Lula, 44,7% aprovam e 1,9% não souberam responder. Na avaliação, 51,9% consideram o governo ruim ou péssimo, 36,9% ótimo ou bom e 11,2% regular.

No segundo turno, o Diario de Pernambuco só divulgará as pesquisas realizadas pelos institutos Datafolha, Quaest e AtlasIntel.