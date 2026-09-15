STF: Em meio a discussão acalorada, Dino pede vista de julgamento no STF

Ministro do STF, Flávio Dino (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, do julgamento que avalia a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. A decisão do magistrado ocorreu em meio a uma intensa discussão entre os integrantes do plenário, após uma fala de André Mendonça.

O presidente da Corte, Edson Fachin, pediu que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestasse sobre a situação. Gonet afirmou que não há nenhuma ilegalidade relacionada ao trabalho dele. Em seguida, o ministro André Mendonça fez uma intervenção e sugeriu que a atuação de Gonet precisa ser avaliada. O ministro Gilmar Mendes então interviu e iniciou uma série de declarações acaloradas.

"O sujeito revestido de um sentimento policialesco. É impressionante a desfaçatez do sujeito", disse Gilmar, se referindo a Mendonça. Flávio Dino então acusou o ministro Fachin de não conduzir a sessão da Corte de maneira firme e correta."O clima é dai para pior. A sociedade assistindo. Não importa se haverá no meu Instagram ou no meu Facebook milhares de mensagens. Eu tenho responsabilidade com este país. Há 15 dias da eleição... Vossa excelência não se deu conta disso, pois além de marcar essa sessão, ainda marcou para a próxima semana. As mensagens do ministro Fux, do ministro Kássio, relativas ao ministro André, vamos parar antes", disse ele.

Com a decisão do ministro Flávio Dino, a votação em relação ao caso fica suspensa até que ele devolva o processo. No momento da interrupção do julgamento, o plenário avaliava uma questão de ordem apresentada por Gilmar para que fosse decidido se o colegiado analisará em conjunto a situação de Alexandre de Moraes e de André Mendonça, ambos citados em mensagens identificadas no celular de Daniel Vorcaro.

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