STF retorma sessão e Fachin decide manter análise de abertura de investigação contra Moraes

Ministros solicitaram suspensão do julgamento desta terça (15) e união do processo contra Alexandre de Moraes ao contra André Mendonça

Ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) (Rosinei Coutinho/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, reabriu na tarde desta terça (15) a sessão inédita para análise de possível abertura ou não de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Fachin se manifestou contra a questão de ordem apresentada pelo ministro Gilmar Mendes que pedia a reunião das análises das investigações contra Moraes e contra o ministro André Mendonça.

“Me permito, desde logo, me manifestar no sentido de manter não apenas a separação entre os julgamentos da petição, portanto, voto no sentido de prosseguir o julgamento de hoje (terça), bem como não levar a efeito o apensamento dos feitos mencionados e, por via de consequência, prejudicada a redistribuição na forma regimental”, determinou.

Em relação ao outro pedido de Mendes, Fachin afirmou que é possível a “certificação de todos os magistrados mencionados no âmbito do processo do Banco Master” sem que seja necessário suspender a sessão desta terça.

Agora, os ministros do STF votam para seguir esta orientação de Fachin ou não. Apenas após essa avaliação, será retomada a análise da abertura de investigação contra Moraes.

