Julgamento STF: André Mendonça vota por manter análise contra Alexandre de Moraes

Durante o voto, Mendonça ainda reiterou que o presidente do STF, Edson Fachin, assumiu a relatoria do processo a pedido dele próprio

O ministro do STF André Mendonça (CARLOS MOURA/SCO/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, seguiu o relator dos autos e presidente do STF, Edson Fachin, e votou pela manutenção da análise da possibilidade de abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes nesta terça (15). Com isso, a avaliação de um processo contra o próprio Mendonça ficaria mantida para a próxima quarta (23).

Em seu voto, Mendonça ainda esclareceu novamente que Fachin não avocou a relatoria do processo que traz as conversas entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. “Entendi que deveria submeter a Vossa Excelência (presidente Edson Fachin) para avaliação em relação ao relato que a Polícia Federal faz, em grande medida, sobre um colega do tribunal”, explicou.

O placar da votação para a união das petições está oficialmente em 3 a 2, pois o ministro Gilmar Mendes, autor da questão de ordem com o pedido de união dos processos e adiamento do julgamento para o dia 23. Votaram a favor da questão de ordem os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e o próprio Moraes. Foram contra, Fachin e André Mendonça.

