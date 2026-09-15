Julgamento no STF: placar para unir investigações e adiar sessão está em 3 a 1

Ministros analisam conversas entre Moraes e Vorcaro (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, acompanhou a questão levantada por ministro Gilmar Mendes e votou pela união das petições que tratam das investigações contra os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. Com isso, o placar está em 3 a 1 para reunião dos processos e adiamento da sessão que ocorre nesta terça (15) para a próxima quarta (23).

Para Zanin, a lógica processual foi invertida. "Não é possível deliberarmos sobre algo que está, digamos assim, ainda sujeito a verificação se esses atos foram praticados de forma legítima", disse.

O ministro Flávio Dino também votou para unir as petições e adiar o julgamento. Já o presidente do STF e relator dos autos desta terça, Edson Fachin, votou por manter a análise da possibilidade de abertura de processo contra Moraes.

Faltam ainda votar os ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Apenas após essa avaliação, será retomada ou adiada a análise da abertura de investigação contra Moraes.