Cármen Lúcia: "Estou nesta sessão em estado de profunda consternação e tristeza"

Ministra do STF ainda pediu desculpas ao povo brasileiro e se disse envergonhada por, em pleno período eleitoral, o Brasil está voltado para questões do STF

Ministra do STF, Cármen Lúcia (Rosinei Coutinho/STF)

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, começou seu voto sobre a união dos processos contra os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça com uma análise deste momento do Supremo. Cármen afirmou estar “triste” e “envergonhada”.

“Estou nesta sessão em estado de profunda consternação e tristeza. Peço desculpas ao povo brasileiro, ao presidente e aos colegas por não ter ajudado, não ter feito o melhor para acalmar as coisas”, afirmou.

“Eu me sinto um pouco até envergonhada, presidente, de, no momento em que o Brasil está a menos de 20 dias da eleição, estarmos todos voltados a questões do Supremo, que são questões processuais, em parte com muita expressão e com questões graves mesmo", lamentou.

Cármen votou com o relator, presidente do STF, Edson Fachin, pela manutenção da análise da possível abertura de processo contra Moraes por conversas entre o ministro e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Antes da ministra, o ministro Luiz Fux também havia votado a favor do relator. Com isso o placar provisório ficou em 4 a 3. Fachin, Cármen, Fux e Mendonça votaram a favor de manter o julgamento, enquanto Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Moraes, contra, o ministro Flávio Dino pediu vistas.

