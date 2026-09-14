Aprovação do governo Lula fica estável, mesmo em meio à crise no STF

Segundo a Quaest, 50% desaprovam o trabalho do presidente e 43% aprovam, percentuais idênticos aos da rodada anterior, de 7 de setembro

Segundo a Quaest, 38% classificam a gestão como negativa, 32% como positiva e 27% como regular (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não sofreu alterações na nova pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira (14). O levantamento apontou que 50% desaprovam o trabalho do presidente e 43% aprovam, percentuais idênticos aos da rodada anterior, de 7 de setembro.

Na avaliação do governo como um todo, o quadro também ficou estável: 38% classificam a gestão como negativa, 32% como positiva e 27% como regular, variações dentro da margem de erro em relação ao levantamento anterior.

A estabilidade chama atenção porque a pesquisa foi a campo entre 10 e 13 de setembro, período marcado pela crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo ministros da Corte, e pelo desenrolar de fatos novos nos inquéritos no caso Master e das Fake News. Apesar da repercussão dos temas, os números divulgados nesta segunda não indicam influência, nem positiva nem negativamente, na avaliação do governo nesse recorte específico.

O instituto ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais em todo o país, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

