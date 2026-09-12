Flávio Bolsonaro confirma agenda com caminhada e comício no Recife Antigo

Antes de encontrar apoiadores nas ruas, Flávio terá duas reuniões fechadas: uma com candidatos a deputado estadual e federal e outra com pastores e lideranças religiosas

A caminhada está marcada para as 16h22, com concentração no Marco Zero (Foto: Vittor Sales)

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) definiu os detalhes da passagem do candidato à Presidência por Pernambuco na próxima quarta-feira (16). O presidenciável desembarcará no Recife para uma série de compromissos políticos que terá como principal ato uma caminhada pelo Bairro do Recife, seguida de comício, ao lado de Mendonça Filho (PL), candidato ao Senado por Pernambuco.

A programação, confirmada neste sábado (12) pela equipe de Mendonça Filho, será concentrada na capital pernambucana. Antes de encontrar apoiadores nas ruas, Flávio terá duas reuniões fechadas: uma com candidatos a deputado estadual e federal e outra com pastores e lideranças religiosas.

A caminhada está marcada para as 16h22, com concentração no Marco Zero. De lá, Flávio, Mendonça e aliados seguirão em direção ao Cais da Alfândega, onde será realizado um comício. A campanha pretende reunir no ato lideranças políticas e movimentos de direita de diferentes regiões do estado.

“Nós convocamos todos da direita no estado para se juntarem a nós para fazermos um grande evento no Recife”, afirmou Mendonça Filho.

Santa Cruz sai da agenda

A definição representa uma mudança em relação ao roteiro que vinha sendo articulado para a passagem de Flávio por Pernambuco. Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, chegou a ser incluída na programação e seria a primeira parada do presidenciável no estado, antes do deslocamento para o Recife.

A escolha do município carregava um componente eleitoral: Santa Cruz foi a única cidade pernambucana onde Jair Bolsonaro venceu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial de 2022.

O compromisso no Agreste, no entanto, foi retirado da agenda. Flávio cumprirá uma programação pela manhã em Juazeiro do Norte, no Ceará, e seguirá depois para Pernambuco. Com a alteração, os compromissos no estado ficarão restritos ao Recife.