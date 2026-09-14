Quaest: Flávio lidera 2º turno pela primeira vez com 42%; Lula registra 40%

O petista ainda se mantém à frente no primeiro turno, mas a diferença para o candidato do PL caiu de sete para cinco pontos

Flávio Bolsonaro e Lula (EVARISTO SA / AFP)

Em nova pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14), encomendada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula, pela primeira vez desde abril, com 42% contra 40%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, o resultado configura empate técnico.

Na pesquisa anterior, ambos marcavam 41%. Em outros cenários de segundo turno testados, Lula mantém vantagem sobre Cury (38% a 36%), Caiado (41% a 39%) e Renan Santos (41% a 38%) e abre distância fora da margem de erro apenas contra Zema (45% a 33%).

Intenções de voto para presidente no primeiro turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 36% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

A distância entre os dois, que era de sete pontos (36% a 29%) na rodada anterior, divulgada em 7 de setembro, caiu para cinco (36% a 31%). Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro, com 7%, seguido de Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 4%, e Romeu Zema (Novo), com 1%.