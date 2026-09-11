Mendonça quebra sigilo de investigação sobre Flávio Bolsonaro e financiamento do "Dark Horse"

Magistrado removeu o sigilo de mais 38 outros processos envolvendo o Banco Master

Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) (Fellipe Sampaio/SCO/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça decidiu na noite desta sexta-feira (11) retirar o sigilo de mais 39 processos envolvendo o Banco Master, incluindo a investigação do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no contexto do financiamento do filme "Dark Horse".

"Anoto, inicialmente, que referidos processos não guardam relação com o objeto da pauta da sessão extraordinária a realizar-se na próxima terça-feira. De todo o modo, entendo não haver impedimento ao levantamento dos correspondentes sigilos", afirmou Mendonça.