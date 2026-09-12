Datafolha em Pernambuco: Lula tem 55% e Flávio Bolsonaro, 24% no primeiro turno

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e é o segundo divulgado pelo Datafolha após o início das campanhas eleitorais.

O presidente Lula (PT), candidato à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), postulante (EVARISTO SA/AFP)

Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado (12) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, com 55% das intenções de voto entre os eleitores de Pernambuco. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 24%.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e é o segundo divulgado pelo Datafolha após o início das campanhas eleitorais.

Na sequência aparecem os candidatos Augusto Cury (Avante), com 4%, seguido por Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), que têm 2% cada. Samara Martins (UP) tem 1%.

Romeu Zema (Novo), Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram. A pesquisa ainda mostra que os eleitores que votariam nulo, branco e ou não votariam somam 8%. 3% afirmaram estar indecisos.

O Datafolha ouviu 1.204 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os números de registro na Justiça Eleitoral são PE-04411/2026 e BR-01833/2026.