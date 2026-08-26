Mendonça Filho reforça posição de candidato do bolsonarismo em PE em vídeo ao lado de Flávio

Mendonça intensificou a estratégia eleitoral em Pernambuco ao apostar na consolidação de sua imagem como o principal nome do campo conservador e do bolsonarismo no estado

Mendonça Filho (PL) é confirmado como candidato ao Senado (Mauricio Ferry/DP Foto)

O candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) intensificou a estratégia eleitoral em Pernambuco ao apostar na consolidação de sua imagem como o principal nome do campo conservador e do bolsonarismo no estado. Na última terça-feira (25), o parlamentar divulgou, nas redes sociais, um vídeo ao lado do senador e presidenciável, Flávio Bolsonaro (PL).

O conteúdo faz parte do material de campanha do ex-ministro da Educação. No vídeo, os aliados reforçam o alinhamento político e ideológico. "Uma parceria construída em torno de valores, ideias e da vontade de defender aquilo que acreditamos", legendou Mendonça.

Mesmo sem integrar a chapa majoritária da governadora candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), Mendonça tem acompanhado a gestora em agendas de campanha, deixando claro apoio explícito à continuidade do mandato da pessedista. No início de agosto, Raquel chegou a verbalizar que respeitava Mendonça, "mas ele não é o nosso candidato a senador da República".

A movimentação ocorre em um momento crucial da corrida eleitoral pernambucana, em que Mendonça busca unificar o eleitorado bolsonarista em torno de seu nome para a disputa da vaga ao Senado. Na última pesquisa Quaest, divulgada na terça-feira (25), o deputado aparece com 9% das intenções de voto, atrás dos candidatos Marília Arraes (PDT), com 16%, e Humberto Costa (PT), que contabilizou 13% das intenções de voto.

Ausência de Flávio em Pernambuco

Após cancelamento da agenda em Pernambuco em julho, Flávio Bolsonaro segue sem estimativa para vir ao estado. À época, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro participaria de uma reunião com pastores no Mar Hotel, na Zona Sul do Recife, e, em seguida, seguiria para o lançamento da pré-candidatura de Silvio Nascimento no Recife Expo Center com a militância. Os eventos acabaram cancelados porque Flávio se encontrava nos Estados Unidos.

Em entrevista recente ao Diario, o deputado estadual Coronel Feitosa (PL) afirmou que esteve com o presidenciável no início do mês de agosto. Na ocasião, segundo o parlamentar, o senador havia manifestado o desejo de visitar Pernambuco em breve. “No final da solenidade, eu conversei com ele e ele pediu para gravá-lo dizendo que quer vir para Pernambuco. Mas não tem nenhuma estimativa, data", disse.

A ausência de uma data para Pernambuco contrasta com a movimentação de Flávio Bolsonaro em outros estados do Nordeste ao longo do ano. O presidenciável já cumpriu agendas em Natal (RN), João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE), além de ter passado pela Bahia. As viagens têm sido utilizadas para reforçar candidaturas do PL nos estados e aproximar o nome do senador de lideranças e eleitores da região.

Lula lidera no estado

Ainda conforme o levantamento da Quaest, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, tem 54% das intenções de voto em Pernambuco, enquanto o candidato Flávio Bolsonaro (PL) surge com 19% no primeiro turno. Na pesquisa anterior, o petista tinha 55% e o senador somava 21%, indicando queda do bolsonarista no estado.

Lula também aparece na frente na última pesquisa Datafolha, divulgada no sábado (22), com 56% das intenções de voto contra 24% de Flávio Bolsonaro. A porcentagem apresenta um panorama após o início da campanha eleitoral.