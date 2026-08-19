Caminhada de Raquel Lyra em Paulista reúne Mendonça, Túlio e Eduardo da Fonte

Candidato do PL ao Senado, Mendonça afirmou que vai ajudar na campanha de Raquel e está "pedindo votos" em prol da reeleição da governadora

Aos apoiadores, Raquel Lyra afirmou que "o melhor ainda está por vir" em conquistas para Pernambuco (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

A governadora candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) fez ato de campanha nas ruas de Paulista, na Região Metropolitana, nesta quarta-feira (19), em agenda que reuniu aliados e nomes de diferentes grupos políticos. Candidato ao Senado pelo PL, Mendonça Filho participou da caminhada - assim como Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), integrantes da chapa majoritária - e afirmou que está pedindo votos para Raquel.

Durante o ato, Raquel Lyra destacou os investimentos do Governo de Pernambuco na região e citou ações nas áreas de saúde, estradas e assistência social. Segundo ela, a gestão está realizando “o maior investimento que o Litoral Norte de Pernambuco já viu”.

A governadora também agradeceu aos apoiadores que participaram da caminhada e afirmou que, apesar do que já foi feito nos dois anos e meio de gestão, ainda há espaço para avançar. “A gente já fez muito até agora nesses dois anos e meio. Mas o melhor ainda está por vir”, declarou.

Mendonça no palanque

Embora não integre a chapa majoritária de Raquel, Mendonça Filho (PL) participou do ato no município que, segundo ele, é importante em sua trajetória política. “Eu tenho uma história em Paulista, tenho uma identidade muito forte com essa comunidade, com essa população. Evidentemente que eu me sinto em casa”, afirmou.

Ao citar o apoio que recebe de lideranças locais na disputa pelo Senado, o candidato assegurou que sua candidata ao governo é Raquel Lyra. “Eu tenho muitos eleitores e tô aí no palanque, ajudando também Raquel, pedindo voto para Raquel”, declarou.

A presença do ex-ministro foi destacada pela vice-governadora Priscila Krause. Segundo ela, Mendonça, que é filiado ao PL, foi “muito bem recebido” no ato.

“Mendonça tem história em Paulista. Todos são bem-vindos. Ele foi muito bem recebido. Estávamos com a presença de Túlio e Dudu da Fonte, nossa chapa apresentada”, afirmou Priscila.