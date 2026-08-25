Quaest: Marília Arraes lidera disputa pelo Senado com 16%; Humberto tem 13% e Mendonça, 9%

50% dos eleitores ainda estão entre indecisos e votos brancos ou nulos

Candidatos ao Senado melhor posicionado na pesquisa Quaest (Fotos: Léo Caldas, Roberto Stuckert Filho e Divulgação)

A ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) aparece na liderança da disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado nas eleições de 2026, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25). Ela soma 16% das intenções de voto, seguida pelo senador Humberto Costa (PT), com 13%.

Na sequência aparecem o ex-ministro Mendonça Filho (PL), com 9%, e o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), com 6%. O levantamento foi encomendado pela Globo.

Na pesquisa, foram ouvidos 1.302 eleitores entre os dias 21 e 24 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-07828/2026.

Como Pernambuco elegerá dois senadores em 2026, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes. Por isso, a pesquisa considera a combinação das duas escolhas feitas pelos entrevistados, e os percentuais representam a soma das menções para a primeira e a segunda vaga.

O cenário também é marcado pelo alto nível de indefinição. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, 26% ainda não sabem em quem votar. Outros 24% afirmam que votarão em branco, nulo ou que não irão votar. Somados, os dois grupos representam metade do eleitorado.

Já na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, o nível de indecisão chega a 80%. O resultado indica que a disputa ainda está em fase de definição para uma parcela significativa dos eleitores.

Veja os números da pesquisa Quaest para o Senado em Pernambuco:

* Marília Arraes (PDT): 16%

* Humberto Costa (PT): 13%

* Mendonça Filho (PL): 9%

* Eduardo da Fonte (PP): 6%

* Túlio Gadêlha (PSD): 3%

* Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1%

* Carlos Sant'anna (Novo): 1%

* Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%

* Mariano Macedo (PSTU): 0%

* Mailson Neto (PCO): 0%

* Gorett Bitu (UP): 0%

* Samuel Timoteo (UP): 0%

* Indecisos: 26%

* Branco/nulo/não vai votar: 24%