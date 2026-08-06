Raquel Lyra descarta palanque para Mendonça Filho: "Não é nosso candidato"

Raquel Lyra em entrevista ao canal CNN (Foto: Reprodução)

A entrada de Mendonça Filho (PL) na disputa para o Senado no cenário eleitoral pernambucano não deve interferir nos planos de campanha da governadora Raquel Lyra (PSD). Em entrevista ao canal CNN, Raquel declarou que a definição da sua chapa majoritária, composta por Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), não oferece margem para outros apoios.

“Tenho todo o respeito por Mendonça, mas ele não é o nosso candidato a senador da República. Os nossos dois senadores estão colocados, cada um tem a sua legitimidade, a sua trajetória, tem o direito de disputar a eleição, mas a gente apresentou a nossa chapa Pernambuco e nós vamos mandar todo o estado falando sobre aquilo que fizemos, mas sobretudo sobre o que podemos fazer pela frente nas mais diversas áreas do Pernambuco”, afirmou.

A composição da chapa do PSD demandou um longo trabalho de articulação da governadora, uma vez que o seu aliado Miguel Coelho (União Brasil) também desejava pleitear uma cadeira na Casa Alta. pós uma reunião entre Raquel e representantes da Federação União Progressista nesta quarta-feira (5) no Palácio do Campo das Princesas, Miguel aceitou concorrer a deputado federal.

A candidatura de Mendonça Filho surgiu como um elemento surpresa na conjuntura eleitoral do estado. O nome do ex-ministro foi confirmado na terça-feira (4) durante a convenção do Partido Liberal (PL), que declarou neutralidade na disputa pelo Executivo em Pernambuco. Desde então, Mendonça acumula o apoio do próprio Miguel Coelho, além de partidos como Novo e Podemos, para tentar pela sexta vez ingressar no Senado Federal.

