Anderson Ferreira emplaca irmã Adriana para suplência de Mendonça Filho

Além de Adriana Ferreira, suplência de Mendonça terá o ex-vereador Alcides Cardoso na segunda vaga

Adriana Ferreira será primeira suplente de Mendonça Filho (Foto: Divulgação)

A fonoaudióloga Adriana Ferreira (PL) será a primeira suplente da candidatura de Mendonça Filho (PL) ao Senado Federal em 2026. Com histórico recente na política, Adriana é irmã do ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes Anderson Ferreira (PL), atual presidente estadual do Partido Liberal em Pernambuco, e esposa do vereador Fred Ferreira (PL).

O acerto reforça a influência da família nos bastidores do partido, que conta ainda com o deputado federal André Ferreira (PL) em Brasília. Será a primeira vez que os Ferreira entrarão na disputa pela Casa Alta. Além disso, a escolha visa ampliar o alcance da chapa sobre o eleitorado evangélico e feminino.

Nas eleições deste ano, Anderson entrará na disputa para a Câmara dos Deputados, enquanto André vai pleitear uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Em março, o nome do ex-prefeito chegou a ser anunciado por Flávio Bolsonaro (PL) como o candidato do PL ao Senado pelo estado, mas a vaga passou para Silvio Nascimento e terminou com Mendonça após rearranjos internos.

Segunda vaga definida

Nesta sexta-feira (7), o ex-vereador Alcides Cardoso foi escolhido para ocupar o posto de segundo suplente na candidatura de Mendonça Filho. Líder da oposição ao ex-prefeito João Campos (PSB) durante o seu mandato, Alcides é aliado da vice-governadora Priscila Krause (PSD). Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal do Recife, mas não foi reeleito.