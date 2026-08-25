Quaest: Lula lidera em Pernambuco com 54%; Flávio Bolsonaro tem 19%

No mesmo cenário, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 3% e Renan Santos (Missão), 2%

Pesquisa foi divulgada nesta terça (25) (Foto: Ricardo Stuckert/Acervo e Evaristo Sa/AFP)

A nova pesquisa Quaest em Pernambuco, divulgada nesta terça (25), aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, com 54% das intenções de voto, enquanto o candidato Flávio Bolsonaro (PL) surge com 19% no primeiro turno.

No último levantamento da Quaest, em julho deste ano, Lula tinha 55% e Flávio somava 21%.

A pesquisa foi estimulada, quando a lista de candidatos é mostrada aos eleitores entrevistados. Neste cenário, Pablo Marçal (PRTB), que está cadastrado como candidato, apesar de inelegível, não está na lista. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não julgou se ele está apto a concorrer.

Outros candidatos

No mesmo cenário, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 3%; Renan Santos (Missão) tem 2%; enquanto Augusto Cury (Avante), Pablo Marçal (PRTB) e Romeu Zema (Novo) têm 1%.

Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) têm 0%.

Neste caso, indecisos são 10%, assim como brancos, nulos ou pessoas que afirmam que não irão votar.

Cenário com Marçal

No cenário com Marçal, Lula continua na liderança, com 55%, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) tem 19%. Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) aparecem com 2%. Pablo Marçal (PRTB) e Romeu Zema (Novo) têm 1%

Augusto Cury (Avante), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) todos têm 0%.

Neste caso, indecisos são 10%. Brancos, nulos ou pessoas que afirmam que não irão votar são 10%.

Pesquisa

Na pesquisa, foram ouvidos 1.302 eleitores entre os dias 21 e 24 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-07828/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

