Miguel Coelho declara apoio a Mendonça Filho para o Senado

Anúncio ocorreu horas depois do lançamento da candidatura de Mendonça em convenção estadual do PL de Pernambuco

Mendonça recebe apoio de Miguel Coelho (Foto: Divulgação)

O ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) anunciou, nesta terça-feira (4), o apoio à candidatura de Mendonça Filho (PL) para o Senado Federal. A aliança, anunciada no mesmo dia da convenção estadual do PL que oficializou o nome de Mendonça para o pleito, acontece em meio a um cenário turbulento nos bastidores da Federação União Progressista.

A reunião aconteceu no escritório da família Coelho, no Recife, e contou com a presença dos irmãos, o deputado estadual Antonio Coelho e o deputado federal Fernando Filho, além de prefeitos e parlamentares aliados.

“Tenha a certeza que onde a gente estiver, no Sertão, no Agreste, na Mata e na Metropolitana, onde tiver alguém vinculado ao nosso grupo, ou quem confiou na minha pessoa, quem confiou nas nossas propostas, que a gente aqui apoia, endossa e tem certeza que Mendonça tem tudo para ser o novo senador da República a partir do próximo ano”, afirmou Miguel.

Na avaliação de Coelho, o apoio a Mendonça se deu pela ausência de um nome para representar o seu campo político. “Apareceu um vácuo para um representante de centro-direita. O PL entendeu a mesma coisa, que existem espaço e viabilidade. Mas não é só isso. É questão de história e de personalidade”, declarou.

A Federação União Progressista, da qual o partido de Miguel faz parte, realiza a sua convenção partidária nesta quarta-feira (5). O grupo político definiu o nome do deputado Eduardo da Fonte (PP) para disputar uma vaga na Casa Alta, integrando a chapa da governadora Raquel Lyra (PSD), após um embate acirrado com Coelho nos bastidores.

Possível candidatura à Câmara

Com a desistência de buscar uma vaga no Senado, Miguel Coelho deixou em aberto a possibilidade de se candidatar a deputado federal no pleito atual. Questionado sobre as perspectivas futuras, o ex-prefeito exaltou as candidaturas existentes, mas deixou o nome à disposição.

“Tenho recebido vários apelos para poder disputar, mas eu deixei isso muito claro: eu só sou candidato se for para somar e fazer o União Brasil sair melhor. Temos duas candidaturas muito bem colocadas, uma do deputado federal Fernando Filho, que vai para a reeleição, e uma outra da ex-prefeita e futura deputada do agreste, Juliana Chaparral”, disse.

“Se a gente entender que cabe para poder fazer mais deputados para o União Brasil, entendemos que sim. Mas não pode ser uma vontade minha apenas”, concluiu Miguel.

