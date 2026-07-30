Raquel Lyra e João Campos cumprem agendas em Olinda nesta quinta-feira (30)

Raquel Lyra e João Campos (Rafael Vieira e Sandy James/DP Foto)

Às vésperas das convenções previstas para este final de semana, os pré-candidatos Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) cumprem agendas em Olinda nesta quinta-feira (30). A partir das 17h55, a governadora de Pernambuco participa do lançamento da pré-candidatura a deputado estadual do Professor Lupércio (PSD), ex-prefeito da Cidade Alta. O evento ocorre no Colégio São Bento, no Varadouro.

Já João Campos, às 19h, participará de sessão solene na Câmara Municipal de Olinda, onde receberá o Título de Cidadão Olindense. A iniciativa é da vereadora e candidata a deputada estadual Eugênia Lima (PT). Este é o nono título de cidadão em Pernambuco concedido ao pré-candidato em 2026.

Participarão da cerimônia o candidato à reeleição Humberto Costa (PT), que também receberá a honraria, e a pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), que será contemplada com a Medalha do Mérito Aloísio Magalhães.

Outras agendas

Na última quarta-feira (29), a governadora Raquel Lyra esteve presente em Garanhuns, no Agreste, para vistoriar uma série de obras da gestão. Na ocasião, Raquel visitou a Maternidade de Garanhuns e o Hospital Mestre Dominguinhos, além de uma creche e a nova sede do Complexo de Polícia Científica, que reunirá o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML).

Também no Agreste, em Caruaru, a pré-candidata à reeleição vistoriou obras da nova escola no Loteamento Xique-Xique e uma creche no Alto do Moura. Além disso, a gestora visitou as intervenções de pavimentação e drenagem da Av. Mãe Rainha, antiga Rua da Lata, a construção do novo 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, no bairro Pinheirópolis, e uma das Areninhas, localizada na Vila Andorinha.

Fora de Pernambuco, João Campos presidiu a convenção nacional do PSB na noite da quarta-feira (29). O evento oficializou a candidatura de Geraldo Alckmin para vice-presidência. Na ocasião, o ex-prefeito do Recife declarou que o partido deverá eleger uma bancada na Câmara dos Deputados com, “no mínimo”, o dobro do tamanho da atual nas eleições deste ano.