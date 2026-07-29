Em convenção do PSB, João Campos projeta bancada do PSB duas vezes maior no Congresso Nacional
Presidente nacional da sigla afirmou que partido ampliará representação na Câmara e aposta em eleger a maior bancada feminina da história da legenda. Declaração foi feita durante convenção que oficializou Geraldo Alckmin (PSB) como vice de Lula (PT)
Publicado: 29/07/2026 às 21:46
João Campos discursa em convenção do PSB que oficializa candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin para compor chapa do presidente Lula (PT), que disputará a reeleição (Foto: Reprodução/YouTube)
O presidente nacional do PSB, João Campos, afirmou nesta quarta-feira (29) que o partido deverá eleger uma bancada na Câmara dos Deputados com, “no mínimo”, o dobro do tamanho da atual nas eleições deste ano. A declaração foi feita durante a convenção nacional da legenda, em Brasília, que oficializou a candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin para compor a chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputará a reeleição.
Ao discursar, João Campos projetou um crescimento expressivo da representação socialista no Congresso Nacional e disse que a legenda pretende ampliar também a participação de mulheres entre os deputados federais.
“Nós teremos, presidente, uma bancada no Congresso Nacional que terá, no mínimo, o dobro do tamanho da bancada atual. Nós teremos uma bancada qualificada. Nós temos uma chance muito importante de ser o partido que vai construir a maior participação feminina na bancada federal desta eleição.”
O dirigente atribuiu esse cenário ao trabalho de articulação realizado pelo partido nos estados e afirmou que a legenda conseguiu ampliar sua presença nas disputas estaduais. “O PSB fez a construção direta de mais 14 palanques dos 27 estados da Federação. E nós estaremos juntos em todos os 27 estados da Federação.”
O pré-candidato ao governo de Pernambuco também ressaltou a unidade do partido em torno da campanha de reeleição de Lula e fez elogios ao presidente.
“A gente está recebendo o maior presidente da história do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alguém a quem a democracia brasileira deve prestar todas as homenagens. As homenagens a alguém que, se não fosse ele e sua capacidade, talvez nós não estivéssemos desfrutando de uma liberdade democrática no dia de hoje.”
Em outro momento do discurso, o ex-prefeito do Recife confirmou que disputará o governo de Pernambuco nas eleições deste ano. “Além de presidente de partido, também serei candidato a governador do nosso estado de Pernambuco. E fico muito feliz de saber que a gente vai poder caminhar lado a lado para construir uma grande vitória em Pernambuco e construir uma grande vitória no Brasil.”
Ao encerrar a fala, João Campos destacou o apoio do PSB à chapa presidencial e afirmou que Geraldo Alckmin é o nome ideal para permanecer na vice-presidência.
A convenção nacional do PSB oficializou a candidatura de Alckmin à vice-presidência da República e aprovou a coligação da legenda com PT, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede. O presidente Lula participou do evento, que também reuniu ministros, parlamentares e dirigentes dos partidos aliados.
A candidatura de Lula deverá ser oficializada no próximo domingo (2), durante a convenção nacional do PT, em São Paulo, repetindo a chapa vencedora das eleições de 2022.