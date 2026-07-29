Em convenção do PSB, João Campos projeta bancada do PSB duas vezes maior no Congresso Nacional

Presidente nacional da sigla afirmou que partido ampliará representação na Câmara e aposta em eleger a maior bancada feminina da história da legenda. Declaração foi feita durante convenção que oficializou Geraldo Alckmin (PSB) como vice de Lula (PT)

João Campos discursa em convenção do PSB que oficializa candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin para compor chapa do presidente Lula (PT), que disputará a reeleição (Foto: Reprodução/YouTube)

O presidente nacional do PSB, João Campos, afirmou nesta quarta-feira (29) que o partido deverá eleger uma bancada na Câmara dos Deputados com, “no mínimo”, o dobro do tamanho da atual nas eleições deste ano. A declaração foi feita durante a convenção nacional da legenda, em Brasília, que oficializou a candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin para compor a chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputará a reeleição.

Ao discursar, João Campos projetou um crescimento expressivo da representação socialista no Congresso Nacional e disse que a legenda pretende ampliar também a participação de mulheres entre os deputados federais.

“Nós teremos, presidente, uma bancada no Congresso Nacional que terá, no mínimo, o dobro do tamanho da bancada atual. Nós teremos uma bancada qualificada. Nós temos uma chance muito importante de ser o partido que vai construir a maior participação feminina na bancada federal desta eleição.”

O dirigente atribuiu esse cenário ao trabalho de articulação realizado pelo partido nos estados e afirmou que a legenda conseguiu ampliar sua presença nas disputas estaduais. “O PSB fez a construção direta de mais 14 palanques dos 27 estados da Federação. E nós estaremos juntos em todos os 27 estados da Federação.”

O pré-candidato ao governo de Pernambuco também ressaltou a unidade do partido em torno da campanha de reeleição de Lula e fez elogios ao presidente.

“A gente está recebendo o maior presidente da história do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alguém a quem a democracia brasileira deve prestar todas as homenagens. As homenagens a alguém que, se não fosse ele e sua capacidade, talvez nós não estivéssemos desfrutando de uma liberdade democrática no dia de hoje.”

Em outro momento do discurso, o ex-prefeito do Recife confirmou que disputará o governo de Pernambuco nas eleições deste ano. “Além de presidente de partido, também serei candidato a governador do nosso estado de Pernambuco. E fico muito feliz de saber que a gente vai poder caminhar lado a lado para construir uma grande vitória em Pernambuco e construir uma grande vitória no Brasil.”

Ao encerrar a fala, João Campos destacou o apoio do PSB à chapa presidencial e afirmou que Geraldo Alckmin é o nome ideal para permanecer na vice-presidência.

A convenção nacional do PSB oficializou a candidatura de Alckmin à vice-presidência da República e aprovou a coligação da legenda com PT, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede. O presidente Lula participou do evento, que também reuniu ministros, parlamentares e dirigentes dos partidos aliados.

A candidatura de Lula deverá ser oficializada no próximo domingo (2), durante a convenção nacional do PT, em São Paulo, repetindo a chapa vencedora das eleições de 2022.

