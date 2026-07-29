Em Pernambuco, Missão lança Renan Hallais como candidato ao governo do estado

Esta é a primeira eleição do Missão, que optou por uma chapa pura, sem coligação

Renan Hallais (Divulgação/Missão)

O Partido Missão lançou sua chapa completa para a disputa do Governo de Pernambuco. A legenda, que participa pela primeira vez de uma eleição, escolheu como candidato a governador o empresário Renan Hallais e Lucas Xavier como vice.

A chapa, intitulada 'Pernambuco Glorioso e Poderoso', conta com 24 postulantes à Câmara dos Deputados, em Brasília, e 12 candidatos para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE). Para o pleito de 2026, o Missão não anunciou nomes para o Senado.

Com registro autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em novembro de 2025, a legenda disputará esta eleição sem coligações. No âmbito nacional, o Missão oficializou Renan Santos como o candidato à presidência, que estará no Recife no dia 4 de setembro para um ato com a militância.



Quem é Renan Hallais?

Natural do Rio de Janeiro e bisneto de pernambucanos, Renan Hallais, de 36 anos, é empresário, influenciador digital e coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), grupo político criado em 2014, em Pernambuco.

Ex-servidor dos Correios, Hallais se apresenta nas redes sociais, onde reúne pouco mais de 24 mil seguidores, como católico e contador. O postulante ao Palácio do Campo das Princesas também se apresenta como uma alternativa aos grupos políticos tradicionais de Pernambuco, rejeitando aproximação tanto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto com o bolsonarismo.



