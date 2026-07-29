Por aliança com Lula, Federação Solidariedade/PRD troca Raquel Lyra por João Campos

Em entrevista ao Diario, o presidente estadual do Solidariedade, Edinazio Silva, pontuou que vários motivos levaram a federação a apoiar Campos, sendo a aliança com Lula crucial nesse processo

Edinazio Silva e João Campos (Divulgação)

A Federação Solidariedade/PRD em Pernambuco declarou apoio à candidatura de João Campos (PSB) para o governo do estado. A aliança com o ex-prefeito do Recife será oficializada no sábado (1º), durante convenção partidária das legendas.

Anteriormente, a federação estava ao lado da governadora Raquel Lyra (PSD). Contudo, com a mudança de gestão, houve a decisão de caminhar com o socialista. Em entrevista ao Diario, o presidente estadual do Solidariedade, Edinazio Silva, pontuou que vários motivos levaram a federação a apoiar Campos, sendo a aliança com o presidente Lula (PT) crucial nesse processo.

"A gente percebeu que, ficando com João, o partido preferia mais por vários motivos. Entre esses motivos está a questão do governo Lula. Lula está aliado com João em Pernambuco. Ideologicamente, também seria confortável para a gente fazer um deputado federal", ressaltou.

No entanto, a coligação com a Frente Popular de Campos não é unânime dentro da federação Solidariedade/PRD. Edinazio Silva diz que alguns candidatos pretendem apoiar a reeleição da governadora. Questionado sobre qual será a deliberação partidária, no que se refere aos apoios no pleito estadual, Edinazio salientou que esse ponto será discutido durante a convenção partidária.

"Até o dia 1º a gente decide. Estamos conversando com cada candidato. Estamos conversando democraticamente e assim vamos fechar essa questão. Liberar ou não vai depender muito das nossas conversas que vão acontecer."

Convenção partidária

A Federação Solidariedade/PRD realiza sua convenção partidária no próximo sábado (1º), a partir das 9h, na Torre Janete Costa, em Boa Viagem. Na ocasião, a legenda homologará as candidaturas dos deputados estaduais e federais, além de oficializar o apoio a João Campos.

Ao Diario, o presidente estadual do Solidariedade comenta que há possibilidade de a federação lançar um senador, o Pastor Hildeberto Junior. Além disso, de forma indireta, as legendas podem apoiar a reeleição do senador Humberto Costa (PT).