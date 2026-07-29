PL em Pernambuco confirma convenção para 4 de agosto

Inicialmente, o presidente estadual da legenda, Anderson Ferreira, afirmou ao Diario que o evento ocorreria no dia 5

Partido Liberal (PL) (Foto.: Beto Barata/ PL)

O Partido Liberal (PL) em Pernambuco realiza a convenção partidária no dia 4 de agosto, a partir das 9h, no Hotel Bugan, em Boa Viagem. Inicialmente, o presidente estadual da legenda, Anderson Ferreira, afirmou ao Diario que o evento ocorreria no dia 5.

Para o pleito deste ano, a legenda optou por não lançar candidaturas para o governo estadual. Mas o PL homologará a candidatura de Sílvio Nascimento ao Senado, além dos nomes que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Na chapa para deputado federal, o principal nome é o de Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes. Também disputarão a reeleição os deputados federais Mendonça Filho e Coronel Meira.

Enquanto para a Alepe, o destaque da legenda é o atual deputado federal André Ferreira, que tentará uma vaga no Legislativo estadual. Também buscarão a reeleição os deputados estaduais Coronel Alberto Feitosa, Abimael Santos e Nino de Enoque.

Próximas convenções

O próximo final de semana será marcado por uma sequência de convenções partidárias. No sábado (1º), o PSB de João Campos e o PDT de Marília Arraes realizam em conjunto o evento partidário no Clube Internacional do Recife. Enquanto o PSD de Raquel Lyra oficializa as candidaturas no domingo, no Parador, na área central da capital pernambucana.

Também no dia 1º, o Partido Progressista (PP), União Brasil e Federação Solidariedade/PRD realizam, separadamente, os seus eventos partidários no Recife. No dia 2 do próximo mês, a federação PSOL/Rede realiza a reunião partidária, na Casa Marielle Franco, no bairro do Derby, para oficializar as candidaturas de Ivan Moraes, Alice Gabino e Paulo Rubem Santiago.

A Federação União-PP fecha o período de convenções partidárias no dia 5 de agosto, último dia previsto pelo calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).