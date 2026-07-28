Pesquisa Genial/Quaest: Raquel Lyra tem 45% e João Campos, 39%, no segundo turno

Para o primeiro turno, Raquel Lyra aparece 43% das intenções de voto, enquanto João Campos soma 37% no cenário estimulado

Raquel Lyra e João Campos (Janaina Pepeu e Edson Holanda)

Nova pesquisa Genial/Quaest para o governo de Pernambuco, divulgada nesta terça-feira (28), aponta a governadora Raquel Lyra (PSD) com 45% das intenções de voto, enquanto o pré-candidato João Campos (PSB) surge com 39% das intenções de voto no segundo turno.

Indecisos somam 8% e brancos, nulos ou ou pessoas que afirmam que não irão votar, 8%.

Para o primeiro turno, Raquel Lyra aparece 43% das intenções de voto, enquanto João Campos soma 37% no cenário estimulado (quando os pesquisadores citam os nomes dos postulantes).

No mesmo cenário, Camila Falcão (UP), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) têm 1% cada, indecisos somam 11% e brancos, nulos ou ou pessoas que afirmam que não irão votar, 6%.



Para a realização do levantamento, foram ouvidos 900 eleitores entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-09649/2026.