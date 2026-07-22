PP Pernambuco marca convenção partidária para 1º de agosto

A data escolhida é quatro dias antes da reunião da Federação União PP, prevista para o dia 5, em que também se definirão os nomes para o pleito de 2026

Partido Progressista (Divulgação)

O Partido Progressista (PP) em Pernambuco realizará a convenção partidária no dia 1º de agosto, no Recife, a partir das 11h. A data escolhida é quatro dias antes da reunião da Federação União PP, prevista para o dia 5, em que também se definirão os nomes para o pleito de 2026.

Um dia depois da convenção do PP, o PSD oficializará o nome de Raquel Lyra como candidata à reeleição ao Governo de Pernambuco. A vaga ao Senado na chapa majoritária da governadora - alvo de disputa entre os pré-candidatos Eduardo da Fonte (PP) e Miguel Coelho (União) - ainda é incerta.

O evento do PP reunirá os membros do partido para definir as deliberações da legenda para as eleições; como também serão homologadas as candidaturas de senador, deputado federal e deputado estadual. Na ocasião, ainda serão discutidas possíveis coligações para a disputa eleitoral e realização do sorteio dos números que serão utilizados pelos candidatos.

Outras convenções em Pernambuco

A maratona de convenções partidárias no estado iniciou com o Podemos e com a Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, na última segunda-feira (20). No dia 25 de julho, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), localizada na área central do Recife, o diretório estadual do MDB deve anunciar os candidatos que vão compor a chapa majoritária da legenda no estado.

Os partidos dos dois principais postulantes ao Palácio do Campo das Princesas marcaram as convenções para os dias 1 e 2 de agosto. Enquanto o PSB consolida as suas escolhas eleitorais no Clube Internacional, localizado no bairro da Madalena, o PSD utilizará o Clube Português para divulgação da chapa majoritária, na área central do Recife.

Também no dia 2 do próximo mês, a federação PSOL/Rede realiza a reunião partidária, na Casa Marielle Franco, no bairro do Derby, para oficializar as candidaturas de Ivan Moraes, Alice Gabino, Paulo Rubem Santiago, Jones Manoel e Yasmim Alves. O Partido Liberal (PL), até o momento, não divulgou a data para a realização da convenção da legenda.