Partidos iniciam maratona de convenções em Pernambuco; veja as datas

As convenções representam um dos momentos mais importantes do pleito, em que as legendas oficializam as articulações políticas dos bastidores e validam as candidaturas

(Foto: Hesíodo Goes/Secom)

Seguindo o calendário eleitoral, os partidos iniciam suas convenções partidárias a partir da próxima segunda-feira (20). As convenções representam um dos momentos mais importantes do pleito, em que as legendas oficializam as articulações políticas dos bastidores e validam as candidaturas para, posteriormente, encaminhar os pedidos de registro à Justiça Eleitoral.

Em Pernambuco, a maratona dos eventos partidários tem início com a federação do Partido dos Trabalhadores (PT), PV e PCdoB, com a oficialização da candidatura de Humberto Costa ao Senado Federal e outros nomes, no dia 20 deste mês, no Hotel Jangadeiro, em Boa Viagem.

No dia seguinte, no Clube Internacional do Recife, o Partido Novo reúne as lideranças e aliados para a consolidação dos postulantes no estado. Sem candidatos ao governo de Pernambuco, a legenda vai concentrar esforços na ampliação da sua representação na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, além da candidatura de Carlos Sant'Anna ao Senado Federal.

Na mesma data, o Republicanos realiza o evento da legenda no Flat Metropolis, localizado na Ilha do Leite, a partir das 14h. Na ocasião, o diretório estadual formalizará o nome de Carlos Costa como vice-governador na chapa de João Campos (PSB) e demais candidatos que representarão o partido nas eleições em outubro.

No dia 25 de julho, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), localizada na área central do Recife, o diretório estadual do MDB deve anunciar os candidatos que vão compor a chapa majoritária da legenda no estado.

Os partidos dos dois principais postulantes ao Palácio do Campo das Princesas marcaram as convenções para os mesmos dias: 1 e 2 de agosto. Enquanto o PSB consolida as suas escolhas eleitorais no Clube Internacional, localizado no bairro da Madalena, o PSD utilizará o Clube Português para divulgação da chapa majoritária, na área central do Recife.

(crédito: Foto: Edson Holanda)

Apesar das mesmas datas, Campos deve participar apenas do primeiro dia da reunião partidária. Pois, no dia 2 de agosto, o socialista participará do evento de homologação da candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo. Com o adversário fora do estado, Raquel Lyra deve subir ao palanque da convenção pessedista no domingo (2).

Também no dia 2 do próximo mês, a federação PSOL/Rede realiza a reunião partidária, na Casa Marielle Franco, no bairro do Derby, para oficializar as candidaturas de Ivan Moraes, Alice Gabino, Paulo Rubem Santiago, Jones Manoel e Yasmin Alves.

A federação União Progressista ainda não definiu uma data para a convenção. Contudo, o evento está previsto entre os dias 2 e 5 de agosto, último dia para a realização da reunião, conforme o calendário eleitoral.

O Partido Liberal (PL), até o momento, não divulgou a data para a realização da convenção da legenda. O evento servirá para oficializar a candidatura de Silvio Nascimento, ex-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e vereador de Caruaru, no Agreste pernambucano. Assim como o Novo, o PL não deve lançar candidato ao governo de Pernambuco.