Federação Brasil da Esperança em Pernambuco oficializa candidatos e reforça título de "time de Lula"

Presidente estadual do PT, o deputado federal Carlos Veras reforçou o discurso de alinhamento da federação com o governo federal e afirmou que a campanha será marcada pela defesa explícita do presidente Lula

(Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Formada pelo PT, PCdoB e PV, a Federação Brasil da Esperança em Pernambuco realizou, nesta segunda-feira (20), a convenção partidária na zona sul do Recife. O evento reuniu lideranças das três legendas e oficializou a candidatura à reeleição do senador Humberto Costa (PT), que estava acompanhado do primeiro suplente Luciano Bivar (MDB), e outros nomes que disputarão as eleições em 2026.

Convidado para a convenção, o pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou que a federação tem papel estratégico na formação de uma bancada forte na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, em Brasília. Para o socialista, a aliança entre PT e PSB é resultado de uma construção política iniciada antes das eleições de 2022 e que foi decisiva para a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em seu discurso, João também voltou a atrelar sua pré-candidatura ao projeto nacional petista. Segundo ele, Pernambuco tem uma "oportunidade histórica" de voltar a ter um governador alinhado ao presidente da República. "Pela quarta e última vez, o presidente Lula poderá ter um governador que vai ter orgulho de ser aliado, amigo e parceiro, que não vai deixar de defendê-lo em nenhuma hora e que vai governar ao lado dele", afirmou.

Presente na solenidade, o presidente estadual do Partido Verde, o deputado Clodoaldo Magalhães, classificou o dia como histórico para a trajetória do partido. “Essa convenção é para realmente firmar toda a parceria que a gente já vem trabalhando há um tempo. Para mim, é um dia histórico na trajetória política do nosso mandato”.

Humberto e Veras

O candidato à reeleição ao Senado, Humberto Costa, afirmou que a convenção representa "mais um passo fundamental" para consolidar o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Pernambuco. Segundo ele, o objetivo da federação é contribuir para a reeleição do presidente e fortalecer o projeto político no Estado.

(crédito: Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

"Essa convenção de hoje é muito importante. É mais um passo fundamental para Pernambuco dar uma contribuição significativa para a reeleição do presidente Lula, para a continuidade desse projeto que tem resgatado o Brasil", afirmou o senador. Na mesma fala, Humberto também associou o desempenho da chapa majoritária ao projeto encabeçado pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), destacando que o socialista "mostrou que sabe trabalhar" e pode ampliar as ações do Estado caso seja eleito governador.

Presidente estadual do PT, o deputado federal Carlos Veras reforçou o discurso de alinhamento da federação com o governo federal e afirmou que a campanha será marcada pela defesa explícita do presidente Lula. "Aqui nós não temos medo de dizer aos bolsonaristas: o nosso lado é o lado de Lula", declarou, ao convocar a militância para o início da campanha de rua e defender a construção de um grupo político "que não tem dúvida" sobre o papel de Pernambuco no projeto nacional liderado pelo petista.

