No Recife, Republicanos oficializa nome de Carlos Costa como vice de João Campos

Para o pleito de 2026, a legenda lança 26 candidatos a deputado federal e cerva de 40 para estadual. Segundo Silvio Costa Filho, a estimativa é eleger cerca de três a quatro deputados federais e quatro deputados estaduais

Carlos Costa oficializado como vice na chapa de João Campos (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Durante convenção partidária realizada no Recife, nesta terça-feira (21), o Republicanos oficializou o nome de Carlos Costa como candidato a vice-governador na chapa encabeçada por João Campos (PSB) na disputa pelo Governo de Pernambuco.

Ao discursar após a homologação da chapa, Carlos Costa afirmou que a candidatura representa um projeto político no qual sempre acreditou e reforçou o alinhamento com o campo progressista e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"É muito bom quando você faz parte de um projeto político em que acredita. Estou me sentindo parte de um projeto em que sempre acreditei dentro da minha casa. Silvio Costa Filho, meu pai, João Paulo Costa, minha família toda sabe disso. Eu acredito no progressismo, acredito em quem defende mais o pobre do que o rico, que é o caso de João Campos. Eu acredito em quem tem orgulho de dizer que defende o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não entrei na política para fazer meia-sola, fazer mais ou menos. Entrei para olhar no olho das pessoas, aprender, dialogar e construir pontes", afirmou.

Por sua vez, João Campos destacou o tom que pretende adotar durante a campanha e fez críticas à postura da oposição, afirmando que sua coligação priorizará o contato com a população.

"Nós vamos fazer uma grande eleição. Uma eleição que vai respeitar as pessoas. Que não vai partir para esse jogo sujo, nefasto, que a oposição tem feito. Agora nós temos a nossa maior aliança de todas, como foi dito por Silvio, que é inegociável: com o povo de Pernambuco. Nós vamos defender o interesse do povo", declarou o socialista.

Em seu discurso, o presidente estadual do Republicanos, deputado federal e candidato à reeleição Silvio Costa Filho, agradeceu pela indicação do irmão para compor a chapa socialista e disse acreditar na vitória da aliança. "Não tenho dúvidas de que essa caminhada vai ser muito bonita em Pernambuco".

Além da oficialização da candidatura de Carlos Costa, a convenção homologou o apoio do Republicanos à reeleição do senador Humberto Costa (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também foram confirmadas as candidaturas proporcionais da legenda para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Ao todo, o partido lançará 26 candidatos a deputado federal e cerca de 40 a deputado estadual. Segundo Silvio Costa Filho, a expectativa é eleger entre três e quatro deputados federais e quatro estaduais.

Lula em Pernambuco

Também presente na convenção, o ex-deputado federal Silvio Costa, pai de Carlos Costa, afirmou que o presidente Lula participará da campanha em Pernambuco quantas vezes considerar necessário.

"João, estão me dizendo por aí que Lula não vem a Pernambuco. Eu quero que fique bem difícil. Sabe por quê? Quanto mais difícil, mais Lula vem. Se você estivesse na frente nas pesquisas, ele não iria ligar. Quero dizer que o presidente Lula virá a Pernambuco quantas vezes forem necessárias. Porque ele sabe que, se o outro lado vencer, estará vencendo a oposição a ele e vai trabalhar contra a democracia, contra o Supremo e contra tudo que não presta", declarou.