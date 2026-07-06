Eduardo da Fonte sela compromisso com cristãos e reafirma pautas religiosas em carta

Durante culto na Assembleia de Deus, Eduardo da Fonte salientou a atuação ao lado dos evangélicos em pautas que são "em favor da família"

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar reforçou a sua atuação ao lado dos cristãos em pautas que são "em favor da família" (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Em aceno aos evangélicos, o deputado e pré-candidato ao Senado Eduardo da Fonte (PP) entregou uma Carta de Compromisso ao pastor Ailton José, da Assembleia de Deus, durante culto realizado no último domingo (5). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar reforçou a sua atuação ao lado dos cristãos em pautas que são "em favor da família" e "fortalecendo as igrejas" no estado e nacionalmente.

"Com gratidão a Deus, participei de um culto na Assembleia de Deus, onde tive a alegria de entregar uma Carta de Compromisso ao Pastor Ailton José Alves, reafirmando meu respeito aos princípios cristãos, à liberdade religiosa e à defesa da família. Um gesto que representa uma caminhada construída com diálogo, confiança e serviço ao povo pernambucano", legendou o pré-candidato.

Mesmo com impasse acerca da pré-candidatura da Federação União-PP, Eduardo da Fonte segue os compromissos de pré-campanha. Ele e Miguel Coelho (União) travam uma disputa interna pela candidatura ao Senado Federal.

Na última semana, o deputado anunciou, por meio das redes sociais, que havia sido oficializado como pré-candidato pela federação. Contudo, minutos antes da deliberação, o presidente nacional da federação, Antonio Rueda (União), divulgou uma nota informando que não havia qualquer definição sobre as candidaturas majoritárias em Pernambuco.

No mesmo dia, o copresidente nacional da Federação União Progressista, o senador Ciro Nogueira, referendou integralmente a deliberação da executiva estadual pernambucana. Também por nota, o dirigente ratificou a indicação de Eduardo da Fonte como pré-candidato ao Senado.

Enquanto isso, Miguel Coelho tem defendido a pré-candidatura e negado a disputa. O ex-prefeito declarou, durante participação no Podcast Dose Dupla, que as divergências e conflitos existentes são naturais do processo eleitoral, além de ressaltar que os dois projetos são legítimos.

'Então, se são duas vagas, podem ter até dois candidatos. Eu não tenho problema nenhum de disputar no voto contra ou junto com Eduardo da Fonte, ou junto com qualquer outro, até porque a eleição é de Senado, é uma eleição majoritária, mas não é um contra o outro', afirmou.