Sem Raquel na convenção, Partido Novo em Pernambuco oficializa candidaturas "anti-PT e anti-PSB"

Novo apresentou sua chapa para as eleições proporcionais, com 50 pré-candidatos a deputado estadual e 26 a deputado federal

Evento foi realizado no Clube Internacional do Recife (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

O Partido Novo oficializou, nesta segunda-feira (21), durante convenção realizada no Recife, o apoio à candidatura à reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD) nas eleições de outubro. Representando a chefe do Executivo estadual, a vice-governadora Priscila Krause (PSD participou do evento ao lado do presidente estadual da legenda, Técio Teles, e de outras lideranças da sigla.

Além de confirmar a aliança com o grupo político de Raquel Lyra, o Novo apresentou sua chapa para as eleições proporcionais, com 50 pré-candidatos a deputado estadual e 26 a deputado federal, além de oficializar a candidatura de Carlos Sant'Anna ao Senado.

Pré-candidato ao Senado, Sant'Anna classificou a convenção como um momento de renovação para o partido e afirmou que a decisão de apoiar a chapa governista foi motivada pela convergência de princípios entre as duas legendas.

"O desafio da convenção do Partido Novo é exatamente um ato de coragem na política pernambucana, de trazer para a política a renovação, a oxigenação e novos quadros para atender à necessidade da população, que pede que a política entregue resultados diferentes", afirmou.

Segundo ele, o partido identificou afinidade programática com a gestão estadual. "O Partido Novo entende que, no projeto da governadora, estão valores, princípios e propostas que defendemos. Foi uma decisão fácil apoiar a reeleição da governadora Raquel Lyra e da vice-governadora Priscila Krause", disse.

"União importante", diz Krause

Em discurso, Priscila Krause afirmou que a decisão do partido fortalece o projeto político liderado por Raquel Lyra e destacou indicadores da atual gestão para justificar a aliança.

Vice-governadora Priscila Krause (PSD) (crédito: Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

"O Novo faz a opção por caminhar junto com esse projeto, um projeto de pessoas que respeitam o dinheiro público, que fazem uma administração aberta e comprometida com as pessoas. Tenho certeza de que essa união será importante para que Pernambuco continue nesse caminho", afirmou a vice-governadora.

Priscila também comentou a ausência de Raquel Lyra na convenção. Segundo ela, a governadora cumpria compromissos oficiais que impediram sua participação. "A governadora está em reuniões que não permitiram que ela chegasse aqui. Nós somos um time. Costumo dizer que a gente se divide para se multiplicar. Enquanto ela cumpre algumas agendas, eu cumpro outras".

Antipetismo

Em seu discurso, o presidente estadual do Novo, Técio Teles, também marcou o posicionamento da legenda na disputa eleitoral. Segundo ele, o partido se coloca como oposição ao PT e ao PSB e defenderá a reeleição da governadora Raquel Lyra. “Todo mundo anti-João Campos, anti-PT, anti-PSB. Vamos também trabalhar para reeleger a governadora Raquel Lyra”, afirmou.

Teles também reforçou o posicionamento da legenda na disputa estadual e confirmou o alinhamento com a governadora. "O Novo está no campo da direita, é liberal na economia e vai trabalhar para reeleger a governadora Raquel Lyra. Entendemos que Pernambuco precisa continuar avançando, e é isso que vamos defender durante a campanha".