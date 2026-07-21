Federação União Progressista marca convenção e deve oficializar candidatura de Eduardo da Fonte

Evento ocorre três dias depois da convenção de oficialização da candidatura à reeleição de Raquel Lyra (PSD)

Convenção ocorre em meio à disputa entre Eduardo da Fonte (PP) e Miguel Coelho (União) pela vaga de candidato ao Senado da chapa da governadora Raquel Lyra (Foto: Divulgação/Eduardo da Fonte)

A Federação União Progressista em Pernambuco realiza, no dia 5 de agosto, a convenção estadual para as eleições de 2026. O evento está previsto para às 11h, no Recife, e reunirá os filiados com direito a voto para deliberar sobre as definições partidárias ao pleito deste ano.

O evento também deve marcar a oficialização da candidatura de Eduardo da Fonte (PP) ao Senado e homologará as candidaturas aos cargos de deputado federal e deputado estadual. Além disso, contará com a deliberação sobre a formação de coligação partidária para as eleições majoritárias.

Conforme o edital de convocação, assinado pelo presidente estadual da federação, Eduardo da Fonte, a ordem do dia está dividida em cinco momentos:

I – Deliberação sobre a formação de coligação partidária para as eleições majoritárias, bem como discussão, aprovação e definição da denominação da coligação, caso venha a ser constituída;

II – Escolha e homologação dos candidatos aos cargos de Senador da República, Deputado Federal e Deputado Estadual;

III – Realização do sorteio dos números a serem utilizados pelos candidatos aos cargos de Senador da República, Deputado Federal e Deputado Estadual, observadas as normas eleitorais aplicáveis;

IV – Deliberação sobre outros assuntos de interesse partidário e eleitoral relacionados ao pleito;

V – Proclamação e divulgação oficial das deliberações aprovadas durante a convenção, com a leitura dos respectivos resultados e pronunciamento oficial da Presidência.

Vaga ao Senado é alvo de disputa

Em meio à disputa entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho (União), o evento da federação União Progressista ocorrerá três dias depois da convenção do PSD que oficializará o nome de Raquel Lyra como candidata à reeleição ao Governo de Pernambuco. O impasse entre as duas lideranças das legendas começou durante reunião da executiva estadual da Federação, em que foi oficializada a pré-candidatura de Eduardo ao Senado.

Segundo o parlamentar, a decisão foi aprovada pela executiva estadual e representa um passo importante para consolidar sua candidatura. "Isso é um indicativo muito importante, consistente e que consolida a nossa pré-candidatura ao Senado Federal", afirmou em vídeo divulgado nas redes sociais.

No entanto, pouco antes da reunião, o presidente nacional da federação, Antonio Rueda, divulgou uma nota informando que não havia qualquer definição sobre as candidaturas majoritárias em Pernambuco.

Horas depois, a disputa ganhou um novo desdobramento. Em nota oficial, o copresidente nacional da Federação União Progressista, senador Ciro Nogueira, referendou integralmente a deliberação da executiva estadual pernambucana.

Após o anúncio de Eduardo da Fonte e respaldo de Ciro Nogueira, Miguel Coelho também foi às redes sociais para afirmar que continuava na disputa pela vaga ao Senado.

À época, o ex-prefeito de Petrolina argumentou que, conforme o estatuto da federação, as decisões estaduais precisam ser tomadas de forma unânime entre PP e União Brasil — condição que, segundo ele, não ocorreu em Pernambuco.

"O momento de definição será nas convenções e sob a liderança da governadora Raquel Lyra. Estamos firmes em nossa caminhada ao Senado", declarou.

Nos bastidores, a expectativa era que a governadora Raquel Lyra (PSD) assumisse o papel central na construção do consenso em torno da chapa majoritária; no entanto, o impasse continua.