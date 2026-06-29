Miguel Coelho confirma pré-candidatura ao Senado: "O resto é papo furado"

Miguel Coelho salienta que, no estatuto da federação, as decisões devem ser unânimes nos estados, o que não ocorreu em Pernambuco

Miguel Coelho (UB) (Foto: Divulgação)

Após Eduardo da Fonte (PP) oficializar a pré-candidatura ao Senado pela federação União-PP, com respaldo do senador Ciro Nogueira, Miguel Coelho (União) usou as redes sociais para reafirmar o seu nome na disputa também ao Senado. Por meio de um vídeo, o ex-prefeito de Petrolina disse que a pré-candidatura está mantida porque se trata de um “projeto que foi construído a muitas mãos”.

“Faço parte da federação União Progressista, que é composta por dois grandes partidos: PP e União Brasil. Duas legendas independentes, mas que caminham juntas. Sem nenhum tipo de imposição”, ressaltou.

Em outro trecho do material, Miguel Coelho salienta que, no estatuto da federação, as decisões devem ser unânimes nos estados, o que não ocorreu em Pernambuco. Nesse contexto, caberá à executiva nacional decidir sobre as candidaturas majoritárias.

“O resto é papo furado. O momento de definição será nas convenções e sob a liderança da governadora Raquel Lyra. Estamos firmes em nossa caminhada ao Senado, com a força do povo pernambucano ao nosso lado para ganharmos as eleições e reeleger a governadora Raquel”, finalizou.

Disputa



A pré-candidatura de Eduardo da Fonte foi oficializada após reunião liderada pelo deputado na manhã desta segunda-feira (29). Minutos antes, o presidente nacional da federação União-PP, Antonio Rueda (União), emitiu nota desautorizando decisão sobre escolha de candidaturas majoritárias em Pernambuco.

No comunicado, Rueda afirma que o processo de eventuais candidaturas "segue em discussão, com pré-candidaturas ao Senado Federal colocadas e o apoio à reeleição da governadora Raquel Lyra". Contudo, após a decisão da federação estadual, o copresidente nacional, o senador Ciro Nogueira, deu aval à pré-candidatura de Eduardo da Fonte.

Por nota, Nogueira legitimou o nome de Eduardo na disputa ao Senado. "Com a decisão, fica ratificada a indicação do deputado federal Eduardo da Fonte como pré-candidato da Federação ao Senado Federal nas eleições de 2026, conforme aprovação da Executiva Estadual”, diz trecho do comunicado.